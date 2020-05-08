Миллионы просмотров: Facebook не уследил за фейком о вирусе

Во время пандемии коронавируса на просторах интернета можно найти огромное количество фейков и теорий заговора о COVID-19, многие из которых являются не только несоответствующими действительности, но и вредными. Так, в одном из подобных роликов говорилось о том, что для борьбы с вирусом необходимо принимать внутрь отбеливатель, что грозит человеку серьезным химическим ожогом внутренних органов.

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Чтобы подобные ролики не становились «вирусными» и не разлетались по социальным сетям в огромных количествах, существуют алгоритмы и модераторы, которые призваны следить за появлением вредного контента и своевременно его блокировать. Эта работа особенно актуальна во время пандемии, когда люди стараются узнать о COVID-19 как можно больше, но при этом забывают, что достоверную информацию предоставляют лишь Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и другие уполномоченные органы.

Однако интернет-платформам вновь не удалось сдержать распространение ролика, содержащего в себе опасную теорию заговора, сообщает CNBC. В 26-минутном видео Plandemic Movie рассказывается якобы об искусственном происхождении коронавируса, который был создан, чтобы производители вакцины могли разбогатеть.

Кроме того, ролик распространяет рекомендации, идущие вразрез с советами медицинских специалистов, например, игнорировать ношение масок, так как они усложняют течение болезни.

Этот ролик появился в YouTube, Twitter, Facebook и Twitter, собрав миллионы просмотров, прежде чем оригинал был удален. При этом он получил сотни тысяч репостов, и это сделало его распространение неуправляемым — что похоже на распространение самого вируса.

Как стало известно CNBC, изначально Facebook не хотел признавать, что это видео нарушило правило платформы, отметив, что «оно должно быть проверено фактчекерами». Однако позднее представитель социальной сети заявила, что «утверждения о том, что ношение маски может сделать человека больным, несут в себе угрозу здоровью», поэтому в конце концов ролик все-таки был удален.

Тем не менее,долгая проверка привела к тому, что видео увидело большое количество человек.

В пресс-службе YouTube заверили, что оперативно блокируют все видео, которое содержат в себе советы касательно профилактики и лечения COVID-19, неподкрепленные медицинскими фактами. Видеохостинг уточнил, что удалил ролик, поскольку в нем рассказывалось о лекарстве, которое не было официально одобрено здравоохранительными организациями.

В Twitter также отчитались об удалении фильма, заодно заблокировав хэштеги с его названием. Однако этот случай наглядно демонстрирует, что социальные сети пока не могут на 100% защитить своих пользователей от противоправного и вредного контента.

На этой неделе стало известно, что Генеральная прокуратура РФ признала фейком информацию об искусственном создании коронавируса.

Также недостоверной признана информация о том, что коронавирус является биологическим оружием, которое было создано для проведения чипирования населения.

В ведомстве подчеркнули, что ни Всемирной организацией здравоохранения, ни официальными органами власти России не подтверждена информация об искусственном изготовлении коронавирусной инфекции.