Готовят фабрику к открытию: Маск не дождался конца карантина

Работники Tesla готовят фабрику к открытию вопреки карантину

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Несколько сотрудников завода Tesla во Фремонте вернулись на свои рабочие места, чтобы подготовить фабрику к внеочередному открытию, сообщают калифорнийские СМИ. При этом в штате все еще действует режим карантина, запрещающий любое производство, кроме жизненно важных. Однако глава Tesla Илон Маск считает ограничительные меры проявлением «фашизма» и, по всей видимости, готовится нарушить закон ради собственной компании.

В ближайшие пару дней Tesla частично возобновит производство на фабрике в калифорнийском Фремонте, сообщает издание San Francisco Chronicle. На территории завода были замечены несколько десятков сотрудников, которые готовятся к открытию, внедряя дополнительные меры безопасности в связи с пандемией коронавируса.

Однако если Tesla вновь начнет выпускать электрокары, это будет прямым нарушением законов — в округе Аламида, штат Калифорния, где расположена фабрика, введен режим карантина, запрещающий любое производство, не обеспечивающее жизнедеятельность городов.

Так как COVID-19 все еще угрожает американцам, такой режим будет действовать по меньшей мере до конца месяца. 

«Введенные ограничительные меры действуют, ничего не изменилось. Запуск производства будет означать нарушение закона», —- прокомментировала представительница полиции Фремонта Женева Боскез.

При этом Tesla, как и другим компаниям, разрешено «минимальное количество операций» на фабрике, например, техподдержка конвейеров и станков и обеспечение безопасности на объекте. Боскез добавила, что «не удивлена» новостям о том, что компания Илона Маска готовится к полномасштабному возобновлению производства.

Дело в том, что гендиректор Tesla Маск является одним из самых ярых критиков самоизоляционных мер, о чем он не раз сообщал как в своем Twitter-аккаунте, так и на встречах с инвесторами.

Продление карантина не может не сказаться на бизнесе Tesla, но предприниматель никак не может открыть фабрику законными способами — производство электрокаров не относится к жизненно важным. 

Тогда миллиардер начать критиковать ограничительные меры, упирая на то, что самоизоляция нарушает права граждан на свободу перемещения.

«Если честно, я бы назвал это [карантин] незаконным лишением свободы вопреки всем конституционным правам», — заявил Маск инвесторам Tesla.

В Twitter Илон Маск допускает куда более жесткие формулировки. Так, инженер назвал действия американских властей «фашизмом» и призвал «немедленно освободить Америку». 

«Это антидемократично. Это — несвобода. Верните людям их чертову свободу!» — заявил миллиардер.

Ранее стало известно, что руководство Tesla приняло решение сократить зарплаты сотрудников в связи с пандемией. В письме, направленном всем работникам компании, говорится о том, что урезанные зарплаты сохранятся до конца второго квартала текущего года.

Так, вице-президенты лишатся 30% оклада, топ-менеджеры уровня директора — 20%, а обычные работники — 10%.

В марте руководство Tesla заявило о том, что обладает достаточными средствами, чтобы выжить в кризис, вызванный эпидемией нового коронавируса, — всего около $8,5 млрд наличных, плюс еще $3 млрд она может получить в кредит. Этой суммы будет достаточно, чтобы «пережить времена неопределенности».