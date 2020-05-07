Готовят фабрику к открытию: Маск не дождался конца карантина

В ближайшие пару дней Tesla частично возобновит производство на фабрике в калифорнийском Фремонте, сообщает издание San Francisco Chronicle. На территории завода были замечены несколько десятков сотрудников, которые готовятся к открытию, внедряя дополнительные меры безопасности в связи с пандемией коронавируса.

Однако если Tesla вновь начнет выпускать электрокары, это будет прямым нарушением законов — в округе Аламида, штат Калифорния, где расположена фабрика, введен режим карантина, запрещающий любое производство, не обеспечивающее жизнедеятельность городов.

Так как COVID-19 все еще угрожает американцам, такой режим будет действовать по меньшей мере до конца месяца.

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«Введенные ограничительные меры действуют, ничего не изменилось. Запуск производства будет означать нарушение закона», —- прокомментировала представительница полиции Фремонта Женева Боскез.

При этом Tesla, как и другим компаниям, разрешено «минимальное количество операций» на фабрике, например, техподдержка конвейеров и станков и обеспечение безопасности на объекте. Боскез добавила, что «не удивлена» новостям о том, что компания Илона Маска готовится к полномасштабному возобновлению производства.

Дело в том, что гендиректор Tesla Маск является одним из самых ярых критиков самоизоляционных мер, о чем он не раз сообщал как в своем Twitter-аккаунте, так и на встречах с инвесторами.

Продление карантина не может не сказаться на бизнесе Tesla, но предприниматель никак не может открыть фабрику законными способами — производство электрокаров не относится к жизненно важным.

Тогда миллиардер начать критиковать ограничительные меры, упирая на то, что самоизоляция нарушает права граждан на свободу перемещения.

«Если честно, я бы назвал это [карантин] незаконным лишением свободы вопреки всем конституционным правам», — заявил Маск инвесторам Tesla.

В Twitter Илон Маск допускает куда более жесткие формулировки. Так, инженер назвал действия американских властей «фашизмом» и призвал «немедленно освободить Америку».

«Это антидемократично. Это — несвобода. Верните людям их чертову свободу!» — заявил миллиардер.

Ранее стало известно, что руководство Tesla приняло решение сократить зарплаты сотрудников в связи с пандемией. В письме, направленном всем работникам компании, говорится о том, что урезанные зарплаты сохранятся до конца второго квартала текущего года.

Так, вице-президенты лишатся 30% оклада, топ-менеджеры уровня директора — 20%, а обычные работники — 10%.

В марте руководство Tesla заявило о том, что обладает достаточными средствами, чтобы выжить в кризис, вызванный эпидемией нового коронавируса, — всего около $8,5 млрд наличных, плюс еще $3 млрд она может получить в кредит. Этой суммы будет достаточно, чтобы «пережить времена неопределенности».