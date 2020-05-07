Совет модераторов: кто положит конец гегемонии Цукерберга

У социальной сети Facebook всегда были проблемы с модерацией — то платформа слишком медленно реагировала на случаи публикации откровенно неприемлемого контента, то наоборот, неправомерно удаляла посты с античными статуями, посчитав их порнографией. Это приводило к многочисленным жалобам от пользователей, негативным публикациям в прессе и даже претензиям со стороны властей.

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Среди наиболее громких скандалов, связанных с проблемной модерации в Facebook, можно вспомнить распространение политической пропаганды накануне президентских выборов в США в 2016 году или видео «новозеландского стрелка», устроившего массовый расстрел прихожан год назад, которое было выложено в социальной сети и мгновенно разлетелось по группам, прежде чем его удалось заблокировать.

При этом глава Facebook Марк Цукерберг был отлично знаком с этой проблемой и понимал, что ее необходимо решать.

«Один из самых болезненных уроков, которые я усвоил, так это то, что коммуникация между двумя миллиардами людей неизбежно приведет к демонстрации всего прекрасного и всего отвратительного, что есть у человечества», — написал Цукерберг в 2018 году.

И вот, спустя всего два года, в Facebook наконец появился совет, который займется всеми спорными вопросами, связанными с модерацией контента. Пока в новый орган власти вошли всего 20 человек, но их количество постепенно будет увеличиваться.

Членов совета нельзя уволить, поскольку они не являются сотрудниками Facebook, но при этом их решения несут в себе обязательную силу — отменить их не может даже сам Цукерберг.

Сообщается, что в числе первых двадцати членов значатся бывшая премьер-министр Дании Хелле Торнинг-Шмитт и лауреатка Нобелевской премии мира Тавакуль Карман, борющаяся за права женщин во всем мире.

Как отметили в Facebook, участники совета «жили в 27 странах мира и говорят по меньшей мере на 29 языках», что подчеркивает разноплановость и многогранность надзорного органа. На создание и нужды совета корпорация планирует выделить $130 млн.

Создание независимого совета может стать первым шагом Facebook к демократии внутри компании.

Дело в том, что IT-гигант является одной из немногих крупных компаний Кремниевой долины, где посты генерального директора и председателя совета директоров занимает один и тот же человек — Марк Цукерберг.

Он же владеет 75% привилегированных акций класса В, что дает ему больше половины всех голосов в компании при принятии важных решений. Остальные привилегированные акции находятся в руках его ближайших соратников, которые точно не пойдут против своего лидера.

Такое положение дел устраивает далеко не всех инвесторов Facebook, которые требуют, чтобы Цукерберг покинул одну из руководящих должностей для создания баланса сил внутри компании. Сам создатель социальной сети считает, что это ни к чему. В 2019 году в рамках соглашений по делу Cambridge Analytica Федеральная торговая комиссия (FTC) США постановила, что совет директоров Facebook должен быть реструктуризован — в нем должен появиться отдельный независимый комитет по приватности, который призван уменьшить абсолютную власть Цукерберга. На текущий момент этот комитет пока так и не был создан.