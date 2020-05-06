«Так это не шутка?»: Маск и Граймс объяснили странное имя сына

У главы Tesla Илона Маска и певицы Граймс появился первый совместный ребенок — в минувший понедельник счастливый отец поделился фотографией своего шестого по счету сына, рассказав о том, что и мама, и малыш чувствуют себя хорошо.

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Кроме того, Маск раскрыл подписчикам имя своего ребенка. По словам миллиардера, новорожденного будут звать «X Æ A-12 Musk».

Принимая во внимание характер Илона Маска, пользователи не смогли определиться, шутит тот или нет. Часть подписчиков решили, что инженер предоставил им определенный шифр, который необходимо разгадать, чтобы выяснить имя ребенка.

Один из пользователей предположил, что ребенка будут звать «X Ash Archangel», так как »Æ» произносится как «эш», а «Archangel» — это внутреннее обозначение американского самолета-разведчика A-12. Илон Маск лайкнул это сообщение, заставив фолловеров думать, что они на правильном пути.

Другая подписчица связала буквенные обозначения с Библией.

«X — это римское число 10. 10 — это ангельское число, символизирующее Бога. «Сказал Бог» — фраза, которая повторяется в Книге Бытия 10 раз. У Граймс есть песня, которая называется «Genesis». Может быть X — означает «Бытие»?» — предположила @tierney_mannion.

Согласно еще одной теории, новорожденного сына Маска могут звать Джао [англ. «Jao»], так как X — это римское число 10, десятой буквой алфавита является J. Если же высчитать двенадцатую букву, начиная от А в обратном порядке, то получится О.

Один из фолловеров подметил, что, если Илон Маск назовет своего сына просто X, то может подарить ему домен x.com, который инженер купил еще в 2017 году.

Hmm, wouldn't it be cool if the boy would be legally named "X" and @elonmusk would give him his https://t.co/itChMrbqyg domain to do whatever he wants! — Ales Rebec (@alesrebec) May 5, 2020

Другая теория предполагает, что мальчика назовут «Эш», что будет символизировать исполинский ясень Иггдрасиль, являющийся в скандинавской мифологии Деревом жизни. Кроме того, у Граймс есть песня «4ÆM», которая могла быть посвящена будущему сыну — 4ÆM = For Ash Musk.

Точку в многочисленных версиях поставила мать ребенка Граймс, которая лично объяснила значение каждого символа.

•X, the unknown variable

•Ж, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent

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(A=Archangel, my favorite song)

( metal rat) — Gℜies (@Grimezsz) May 6, 2020

«X — это неизвестная переменная. Æ — это эльфийское написание Ai (любовь и/или искусственный интеллект). A-12 — это предшественник нашего любимого воздушного судна SR-17 [Граймс, вероятно, перепутала SR-17 и SR-71 — «Газета.Ru»]. Никакого оружия, никакой защиты, чистая скорость. Отлично проявляет себя в битве, но при этом не причиняет вред. A — также относится к «Archangel», моей любимой песне», — заявила певица.

Подробное разъяснение повергло подписчиков в еще больший шок.

«Подождите, так это не шутка что ли?» — пишет @xovoz.

«Вы же понимаете, что речь идет о имени ребенка, а не названии альбома?» — интересуется @mascdonna.

«Вашего сына ждут непростые школьные годы», — отметил @smoltrashlord.

Пока до конца неясно, действительно ли эксцентричный Маск и его эпатажная подруга планируют назвать сына таким странным образом, поэтому стоит дождаться официального заявления от главы Tesla. Кроме новорожденного «Архангела» у Илона Маска есть пятеро сыновей от первого брака — двойняшки Ксавьер и Гриффин, а также тройняшки Кай, Саксон и Дэмиэн.