«Илон, тебе нужен врач»: Маск опять закатил истерику в Twitter

Миллиардер Илон Маск продолжает серию эксцентричных публикаций в своем Twitter-аккаунте, вызванных, по всей видимости, продлением карантинных мер в США в связи с коронавирусом.

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Не секрет, что глава Tesla крайне негативно воспринял новости о том, что фабрика компании в калифорнийском Фремонте останется закрытой по меньшей мере до конца мая, так как производство электромобилей Маска не попало в категорию «жизненно важного» бизнеса. Это привело к тому, что бизнесмен назвал введенные меры самоизоляции «фашизмом» и публично потребовал «вернуть американцам свободу».

Однако на этом истерика Маска не закончилась.

«Я продаю практически все свое имущество. У меня не будет дома», — внезапно заявил миллиардер в Twitter.

I am selling almost all physical possessions. Will own no house. — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

В продолжении твита бизнесмен отметил, что его девушка, певица Граймс «злится на него» из-за этого. Когда один из пользователей выразил радость от того, что Маск и Граймс все еще вместе, несмотря на слухи в прессе, глава Tesla сообщил, что их общий ребенок должен родиться уже в следующий понедельник. Это первый раз, когда Илон Маск лично подтвердил беременность своей подруги.

Одна из подписчиц Маска поинтересовалась, чем вызвано его внезапное решение продать всю недвижимость.

«Тебе нужны наличные или это протест против мира в огне?» — спросила @kulpability.

«Мне не нужны наличные. А посвящаю себя Марсу и Земле. Собственность только тянет тебя назад», — ответил миллиардер.

Кроме того, Маск опубликовал твит, в котором сообщил, что стоимость акций Tesla «по моему мнению, слишком высока». Это привело к тому, что акции компании обрушились на 12%.

Буквально накануне Tesla отчиталась о финансовых результатах за первый квартал, которые оказались лучше прогнозируемых. Акции компании торговались на уровне $760,23, прежде чем твит Маска заставил их упасть до $717,64.

Ранее у Маска уже были проблемы с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США, которая добилась того, что

все твиты миллиардера, связанные с финансовым положением Tesla, должны быть одобрены юристом накануне публикации.

Это произошло после печально известного сообщения Маска в августе 2018 года, когда он заявил о планах сделать Tesla частной компанией. Неясно, консультировался ли Маск с кем-либо перед тем, как отправить твит о ценах на акции. На момент написания заметки SEC не дала комментариев по этому вопросу.

Эти сообщения Илона Маска не могли не вызвать реакцию со стороны его подписчиков. Часть фолловеров решила позлорадствовать.

«Неужели это тот самый момент, которого я так долго ждала? Публичное падение Илона Маска, после которого все наконец поймут, какой он на самом деле придурок?», — пишет @tinydoomfists.

Другие пользователи решили проявить сочувствие.

«Я прочитала, что тебе пишут, и я понимаю твое практически сумасшедшее поведение. Тебе нужно отдохнуть от Twitter и сфокусироваться на чем-то, что тебе нравится, чтобы сохранить здоровье», — заявила @poulinclaude25.

Некоторые подписчики дали вполне конкретные советы.

«Илон, если посмотреть на твои твиты за последний месяц, тебе явно нужна консультация квалифицированного психотерапевта. Я не шучу», — сообщил @TheTripeCo.