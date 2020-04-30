«Это личная вендетта»: почему Трамп ненавидит Amazon

Пять иностранных площадок ритейл-гиганта Amazon оказались в черном списке американских властей, сообщает The Verge. Речь идет о сайтах компании в Великобритании, Германии, Франции, Индии и Канаде — все они попали в реестр «неблагополучных магазинов». Сообщается, что на этих платформах продаются контрафактные товары, на что не раз жаловались покупатели.

Реклама

Несмотря на то, что этот список не имеет какого-либо юридического основания и носит лишь рекомендательный характер, попадание в него означает удар по репутации компании, особенно такой крупной, как Amazon. В пресс-службе компании заявили, что внесение ее иностранных площадок в черный список является «политизированным решением», подчеркнув, что настоящей причиной для этого является давняя неприязнь президента США Дональда Трампа к главе Amazon Джеффу Безосу.

«Это политическое решение — еще один пример, как администрация [Трампа] использует правительство для реализации персональной вендетты против Amazon», — говорится в заявлении компании.

В пресс-службе также добавили, что инвестируют крупные суммы денег на борьбу с контрафактными товарами на своих платформах.

У Дональда Трампа и Джеффа Безоса, являющегося также владельцем газеты Washington Post, действительно долгая и сложная история взаимоотношений. Так, американский лидер не раз обвинял Washington Post в лжи и клевете и даже подавал на нее в суд за публикацию статей о связи Трампа с Кремлем.

При этом первопричина неприязни двух бизнесменов друг к другу неизвестна.

В 2018 году портал Axios опубликовал материал, в котором говорится о том, что президент США буквально ненавидит Amazon.

Как сообщил источник, Трамп «помешан» на ритейл-гиганте и пытается найти способы, чтобы уничтожить Amazon, который, по мнению Трампа, мешает развитию более мелких компаний за счет своего доминирования на рынке.

По информации Axios, среди этих «мелких компаний» могут оказаться компании друзей президента, которые жалуются на Безоса и только подливают масла в огонь. «Трамп давно мечтает подрезать Безосу крылышки, но пока у него нет плана, как это осуществить», — говорится в материале.

Когда стало известно о разводе Джеффа Безоса с супругой Маккензи, на которой он был женат 25 лет, Дональд Трамп посвятил этому событию несколько твитов.

«Ну что же, я желаю ему удачи. Я желаю ему удачи. Это будет прелесть», — так прокомментировал разрыв Безосов американский президент.

При этом причиной развода стала публикация провокационных фотографий Безоса вместе с любовницей в таблоиде National Inquirer. Позже выяснилось, что главой издательского дома American Media, выпускающего National Enquirer, является медиамагнат Дэвид Пекер, который в свою очередь — давний друг и соратник Дональда Трампа.

«Так жаль слышать новости о том, как Клоун Джефф [англ. Jeff Bozo] был низложен конкурирующим изданием, чьи материалы, по моему мнению, гораздо более правдивые, чем в его лоббистской газете Amazon Washington Post. Надеюсь, эта газета скоро окажется в более компетентных и ответственных руках», — написал президент США после публикации скандальных снимков.

В прошлом году еще одним показательным примером неприязни Трампа к Безосу стал тендер для Пентагона JEDI на $10 млрд. Его финалистами оказались Microsoft и Amazon.

Компанию Безоса называли фаворитом, но министерство обороны США в последний момента передумало, и военный контракт получила Microsoft.

В ноябре 2019 года Amazon подала иск в федеральный суд США, оспаривающий решение Пентагона, и в настоящее время контракт остается заблокированным, пока ведется соответствующее расследование. Впрочем, сомнительно, что компания Безоса сможет все-таки выиграть тендер, пока Овальный кабинет занимает Дональд Трамп.