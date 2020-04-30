«Верните Америке свободу»: Илон Маск требует отменить карантин

Предприниматель Илон Маск выступил с резкой критикой карантинных мер в США, назвав их «фашистскими», сообщает The Verge. Миллиардер завил о том, что самоизоляция в стране нарушает право граждан на свободу.

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Все началось с того, что Маск выразил «озабоченность» тем фактом, что завод принадлежащей ему компании Tesla в городе Фремонт не может продолжить производство из-за действующего в штате Калифорния режима shelter-in-place (рус. «оставайтесь дома»). Выпуск электромобилей не был признан властями как «жизненно важный» бизнес, поэтому фабрика Tesla будет оставаться закрытой, пока не будут отменены все карантинные меры. Накануне стало известно, что режим shelter-in-place был продлен до 31 мая.

Это решение не устроило Илона Маска, который еще в начале эпидемии призывал мир не бояться коронавируса. Теперь же терпение миллиардера и вовсе закончилось.

«Продление режима самоизоляции, или, как мы его называем, режима принуждения людей оставаться взаперти, противоречит конституционным правам, по моему мнению, нарушает свободы граждан, а также не соответствует принципу, из-за которого люди приехали в Америку и создали эту страну. Какого черта!» — заявил глава Tesla.

Маск продолжил, что те люди, которые хотят оставаться дома, имеют на это право, но запрет на выход из квартиры и арест в качестве наказания за это — это «фашизм».

«Это антидемократично. Это — несвобода. Верните людям их чертову свободу!» — заявил миллиардер.

Свой спич Маск завершил сообщением, написанным «капсом»: «Верните Америке свободу».

FREE AMERICA NOW — Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2020

Пользователи Twitter разделились на два лагеря, не совсем понимая, как реагировать на заявление Маска. Нашлись те, кто поддержал бизнесмена.

«Самая страшная вещь в этой пандемии — это не сам вирус, а то, как американцы с легкостью опускаются на колени и отдают свою кровью заработанную свободу продажным политикам, которые обещают им безопасность», — пишет пользователь @TheRightMelissa.

Впрочем, большинство все-таки осталось недовольным выступлением Илона Маска, в котором многие усмотрели безответственность и отсутствие благоразумия.

«Почему вообще кто-то слушает этого придурка? <...> У него запятнанная репутация, включающая в себя форму сумасшествия — он же запустил машину в открытый космос. И о чем думает Граймс? [девушка Маска, беременная от него — «Газета.Ru»]», — пишет @nancyjosales.

Против Маска выступила и мама популярной поп-исполнительницы Арианы Гранде.

«Как безответственно с вашей стороны… И вы еще называете себя человеком науки и технологий… Вы — позорище. Придется избавиться от моей Tesla… Очевидно, вы не очень умный человек», — заключила Джоан Гранде в своем Twitter-аккаунте, добавив хэштег #БойкотTesla.

«Илон, ты в одночасье потерял подписчиков и уважение», — написал один из фолловеров бизнесмена @randyfineto. «Скатертью дорога», — тут же отреагировал Маск.