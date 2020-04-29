Сокращения и спад заказов: Uber переживает не лучшие времена

Сервис перевозок Uber стал одним из тех бизнесов, по которым пандемия коронавируса ударила больнее всего. По данным Gizmodo, руководство компании рассматривает возможность уволить около 5400 человек из 27000 сотрудников бренда, что эквивалентно 20% всего персонала.

Причиной этому стал спад заказов на такси — на прошлой неделе появилась информация о том, что продажи сократились на 80% по сравнению с прошлым годом.

Даже тот факт, что заказы в сервисе доставки Uber Eats выросли за счет большого количества людей на самоизоляции, не может компенсировать огромные потери, которые несет компания.

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Генеральный директор Uber Дара Хосровшахи заявил о том, что у компании останется фонд размером около $4 млрд, даже если ее доходы останутся на уровне весны 2020 года до декабря. Сокращение пяти тысяч сотрудников позволит сэкономить приблизительно еще один миллиард для компании. При этом в Uber не опровергли информацию о грядущих увольнениях.

«Как вы можете ожидать, компания изучает все возможные сценарии, чтобы по окончании текущего кризиса стать еще сильнее», — заявил представитель бренда.

Тем не менее ситуация внутри компании не внушает оптимизма. С начала эпидемии пресса не жаловала Uber, критикуя руководство за халатное отношение к собственным водителям. Таксисты по всему миру заявили о том, что Uber не обеспечила их средствами защиты и не выдала инструкций касательно того, как обезопасить себя во время эпидемии. СМИ предполагали, что компания специально хранит молчание на счет коронавируса, делая вид, что ничего не происходит, чтобы не сеять панику среди водителей, которые откажутся выходить на работу и, соответственно, не будут приносить компании прибыль.

Кроме того, стало известно, что в мае Uber покинет технический директор Тхуан Фам — долгожитель из всех топ-менеджеров фирмы. Фам получил свою должность в 2013 году при тогдашнем гендиректоре Трэвисе Каланике. Он пережил многочисленные скандалы в компании и сохранил свой пост, оставаясь единственным управленцем времен Каланика. По слухам, около 800 человек, которые должны попасть под сокращение, принадлежали к инженерной команде Тхуана Фама.

Уход Фама символизирует начало кризиса менеджмента в Uber.

Как отмечает Business Insider, компания осталась без технического директора, без главного операционного директора, без директора по продукту и без директора по маркетингу. Люди, занимающие эти посты, один за другим уволились из компании, и с тех пор вышеперечисленные управленческие позиции пустуют.

При этом начало 2020 года можно было назвать позитивным для Uber. 6 февраля, накануне глобального распространения COVID-19 во всем мире, Дара Хосровшахи заявил о том, что финансовые показатели четвертого квартала 2019 оказались лучше прогнозируемых, и пообещал инвесторам, что компания наконец ступила на путь роста и получения прибыли. Впрочем, если эпидемия продлится достаточно долго, Uber вновь предстоит долго и мучительно выбираться из сложившегося кризиса.