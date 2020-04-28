«Люди будут бояться»: Гейтс описал завершение пандемии

Билл Гейтс дал прогноз по окончанию пандемии коронавируса

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Сооснователь Microsoft Билл Гейтс в интервью Le Figaro предсказал, когда мир сможет вернуться к обычному распорядку после пандемии коронавируса. По его словам, это может произойти не раньше, чем через год или два, поскольку люди еще долго будут бояться посещать общественные места, опасаясь заразиться вирусом, от которого пока нет ни вакцины, ни лекарства.

Филантроп Билл Гейтс рассказал в интервью французскому изданию Le Figaro, что отмена режима самоизоляции на фоне пандемии нового коронавируса не будет означать моментального возврата к обычной жизни. По словам сооснователя Microsoft, снятие ограничений ознаменует собой лишь конец первого этапа. 

«Мы не вернемся к нормальной жизни раньше, чем через год или два. Мы можем выйти из этого первого этапа, выстроив систему деятельности, которая позволит исключить риск возврата к экспоненциальной фазе прогрессирования», — заявил Гейтс.

Бизнесмен подчеркнул, что миру предстоит большая работа по поиску эффективных методов лечения COVID-19, а также по разработке вакцины, так как именно прививки от коронавируса помогут людям преодолеть свой страх и вернуться к нормальным занятиям.

«С помощью системы тестирования и отслеживания мы можем быстро определить области заражения и контролировать их. Но мы не вернемся к обычной жизни, потому что люди будут бояться заразиться и из-за этого поменяют свои привычки. Даже решения властей не вернут их на стадионы до тех пор, пока не появятся лекарства или вакцина, которые совершенно точно смогут предотвратить летальный исход [от коронавируса]», — сообщил Билл Гейтс.

Филантроп также напомнил, что его благотворительный фонд направит своих медицинских экспертов в помощь компаниям, занимающимся разработкой вакцины.

«Абсолютно необходимо работать над методами лечения, которые могут начать использоваться намного проще, чем вакцины, потому что нет необходимости тестировать их в таких масштабах...

Но чтобы мир вернулся к нормальному состоянию, нам понадобятся либо чрезвычайно эффективные методы лечения, либо вакцина.

Вакцина очень важна, потому что, вероятно, именно так мы вернемся к нормальной жизни», — заключил сооснователь Microsoft.

Ранее Билл Гейтс, чей фонд занимается лечением и искоренением ВИЧ, малярии, полиомиелита и других опасных заболеваний, не раз высказывался на тему пандемии нового коронавируса. По мнению бизнесмена, мир оказался совершенно не готов к вирусной эпидемии, которая очень быстро охватила весь мир. Гейтс отметил, что после того, как новый коронавирус будет взят под контроль, многие страны задумаются о том, как не допустить таких же потерь, как в 2020 году.

«У нас будет проводиться диагностика. У нас будут обширные антивирусные библиотеки. У нас будут вакцинные платформы. У нас будут системы раннего предупреждения. Стоимость всех этих вещей гораздо ниже по сравнению с тем, что мы и наша экономика переживает сейчас.

Теперь люди по-настоящему понимают, что приблизительно каждые 20 лет будет возникать вероятность того, что один из этих [вирусов] придет распространиться по миру, учитывая огромное количество путешественников.

И поэтому граждане ожидают, что правительства сделают это [превентивные меры] своим приоритетом. Скажем, они не будет стоить так дорого, как оборонный бюджет, но это тоже будет значимое вложение. Некоторые из этих инвестиций помогут медицинской работе в других областях. Платформа для вакцин, дешевая, быстрая диагностика — это то, что имеет ценность не только во время эпидемии», — заявил Билл Гейтс.