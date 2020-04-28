«Люди будут бояться»: Гейтс описал завершение пандемии

Филантроп Билл Гейтс рассказал в интервью французскому изданию Le Figaro, что отмена режима самоизоляции на фоне пандемии нового коронавируса не будет означать моментального возврата к обычной жизни. По словам сооснователя Microsoft, снятие ограничений ознаменует собой лишь конец первого этапа.

«Мы не вернемся к нормальной жизни раньше, чем через год или два. Мы можем выйти из этого первого этапа, выстроив систему деятельности, которая позволит исключить риск возврата к экспоненциальной фазе прогрессирования», — заявил Гейтс.

Бизнесмен подчеркнул, что миру предстоит большая работа по поиску эффективных методов лечения COVID-19, а также по разработке вакцины, так как именно прививки от коронавируса помогут людям преодолеть свой страх и вернуться к нормальным занятиям.

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«С помощью системы тестирования и отслеживания мы можем быстро определить области заражения и контролировать их. Но мы не вернемся к обычной жизни, потому что люди будут бояться заразиться и из-за этого поменяют свои привычки. Даже решения властей не вернут их на стадионы до тех пор, пока не появятся лекарства или вакцина, которые совершенно точно смогут предотвратить летальный исход [от коронавируса]», — сообщил Билл Гейтс.

Филантроп также напомнил, что его благотворительный фонд направит своих медицинских экспертов в помощь компаниям, занимающимся разработкой вакцины.

«Абсолютно необходимо работать над методами лечения, которые могут начать использоваться намного проще, чем вакцины, потому что нет необходимости тестировать их в таких масштабах...

Но чтобы мир вернулся к нормальному состоянию, нам понадобятся либо чрезвычайно эффективные методы лечения, либо вакцина.

Вакцина очень важна, потому что, вероятно, именно так мы вернемся к нормальной жизни», — заключил сооснователь Microsoft.

Ранее Билл Гейтс, чей фонд занимается лечением и искоренением ВИЧ, малярии, полиомиелита и других опасных заболеваний, не раз высказывался на тему пандемии нового коронавируса. По мнению бизнесмена, мир оказался совершенно не готов к вирусной эпидемии, которая очень быстро охватила весь мир. Гейтс отметил, что после того, как новый коронавирус будет взят под контроль, многие страны задумаются о том, как не допустить таких же потерь, как в 2020 году.

«У нас будет проводиться диагностика. У нас будут обширные антивирусные библиотеки. У нас будут вакцинные платформы. У нас будут системы раннего предупреждения. Стоимость всех этих вещей гораздо ниже по сравнению с тем, что мы и наша экономика переживает сейчас.

Теперь люди по-настоящему понимают, что приблизительно каждые 20 лет будет возникать вероятность того, что один из этих [вирусов] придет распространиться по миру, учитывая огромное количество путешественников.

И поэтому граждане ожидают, что правительства сделают это [превентивные меры] своим приоритетом. Скажем, они не будет стоить так дорого, как оборонный бюджет, но это тоже будет значимое вложение. Некоторые из этих инвестиций помогут медицинской работе в других областях. Платформа для вакцин, дешевая, быстрая диагностика — это то, что имеет ценность не только во время эпидемии», — заявил Билл Гейтс.