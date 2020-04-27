Вопреки закону: Маск торопится открыть завод Tesla

Tesla возвращает часть сотрудников фабрики в калифорнийском Фремонте обратно на рабочие места, сообщает Bloomberg. Руководство компании в лице Илона Маска ожидает, что работники окажутся на заводе уже 29 апреля, несмотря на указ властей штата прекратить любое производство, не относящееся к категории жизненно важных, как минимум до 3 мая.

По информации издания, топ-менеджеры завода направили письма сотрудникам цехов штамповки и покраски, в ответ на которые они должны подтвердить свою готовность выйти на работу.

Фабрика компании Tesla во Фремонте, занимающаяся производством электромобилей, была временно закрыта 23 марта из-за введенного в Калифорнии режима «shelter in place» [рус. «оставайтесь в укрытии»], что означает остановку всех предприятий, не обеспечивающих жизнеспособность городов. На заводе Маска во Фремонте выпускаются автомобили Tesla Model 3, Model S, Model X и Model Y.

Реклама

С момента закрытия завода миллиардер пытался доказать местным властям, что Tesla относится к «жизненно важному» бизнесу штата, и поэтому его предприятия не должны останавливаться. Маск указывал на то, что его фабрики можно отнести к категории «национальной критической инфраструктуры», которая находится в ведении Агентства кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США [Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, или CISA].

Тем не менее, убедить властей ему не удалось. Министр здравоохранения округа Аламида, где расположена фабрика, заявил о том, что предприятие Tesla будет представлять собой угрозу здоровью ее работников, если останется открытым.

Однако, если верить информации Bloomberg, Илон Маск решил проигнорировать решение властей и самовольно открыть фабрику. При этом официальный представитель округа Аламида подтвердил, что режим «shelter in place» будет оставаться в силе как минимум до 3 мая, если не будет принято решение о его продлении.

При этом нарушение указа властей о соблюдении правил самоизоляции карается штрафом или тюремным заключением.

Впрочем, Маск никогда не отличался особым пиететом к законам и не раз демонстрировал свой бунтарский характер. В августе 2018 года Маск опубликовал твит, в котором заявил о планах сделать Tesla частной компанией и выкупить все акции на бирже по фиксированной цене. При этом инженер подчеркнул, что финансирование проекта «обеспечено». После твита цена акций Tesla выросла, как и подозрения Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, которая увидела в действиях Маска попытку денежной махинации. В результате было заведено уголовное дело, урегулированное в досудебном порядке — неосторожный твит стоил Илону Маску пост председателя совета директоров Tesla, а также $20 млн компенсации в пользу SEC.

При этом Маск не угомонился и продолжил публиковать неосторожные твиты, публично высказывая свое неуважение Комиссии.

Некоторые инвесторы Tesla осудили несдержанный характер миллиардера, призвав его думать о компании, прежде чем позволять себе некоторые высказывания.

Однако кое-кто из акционеров Tesla считает, что Маску можно простить все.

«Маск — один из наиболее гениальных людей нашего поколения, и с ним приходится мириться», — заявил год назад инвестор Tesla и генеральный директор Gerber Kawasaki Росс Гербер, — «я намерен и дальше это делать, потому что Tesla станет следующим Amazon или Google этого десятилетия».

По словам Гербера, Маск никогда не был и не будет обузой для Tesla — он является обузой для себя.

«Tesla будет работать и без Илона. Не то, чтобы я этого хотел, но компания уже достаточно зрелая и находится в хороших руках руководителей, так что правильный путь для нее уже проложен», — заключил инвестор.