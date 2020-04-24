Тест положительный: выставку CES обвинили в распространении вируса

Выставка потребительской электроники CES-2020, которая состоялась в январе 2020 года в Лас-Вегасе, могла стать одним из катализаторов распространения коронавируса в США, сообщает портал APM Reports.

Сообщается, что профессор Техасского университета в Остине Майкл Уэббер, который был участником выставки, сдал тест на антитела к COVID-19, который оказался положительным.

По его словам, он почувствовал себя плохо вскоре после того, как вернулся с CES в январе, но не придал этому особого значения, подумав, что простудился. Теперь же он полагает, что переболел коронавирусом еще зимой.

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Как оказалось, он был не единственным посетителем CES-2020, который заболел после выставки. APM Reports пообщалась с несколькими участниками, которые описали симптомы ОРВИ, появившиеся у них после мероприятия. На текущий момент они ожидают результаты анализа на антитела к COVID-19, чтобы узнать, был ли у них новый коронавирус или нет.

В январе участники CES не придали большого значения появившимся у некоторых симптомам, ведь на ежегодной выставке электроники есть даже такое понятие как «CES-грипп». Дело в том, что мероприятие посещают люди из разных стран, здороваются друг с другом за руки, трогают гаджеты, которые до них трогали тысячи людей.

Однако APM Reports считает, что в этом году «CES-грипп» имел другую природу, сохранив при этом знакомые каждому симптомы — сухой кашель, затрудненное дыхание и боли в мышцах. Первые летальные случаи от COVID-2019 были зафиксированы на западе США в феврале, что означает, что заражение началось раньше, чем изначально предполагалось.

Кроме того, выставка в Лас-Вегасе действительно могла бы стать «идеальной средой» для распространения COVID-19.

В этом году ее посетили 175 тыс. человек, 61 тыс. из которых приехала из других стран мира. Известно, что CES в январе также посетили свыше 100 участников из китайского Уханя, где была впервые зафиксирована вспышка нового коронавируса.

Организаторы CES, тем временем, заявляют о том, что им неизвестно о подтвержденных случаях COVID-19 в рамках конференции. Результаты анализов участников мероприятия помогут сделать окончательные выводы касательно того, поспособствовала ли выставка электроники распространению вирусного заболевания в США.

Известно, что следующая выставка CES 2021 года запланирована, как и прежде, на январь. Организаторы пока не вносили никаких изменений в привычное расписание.

CES — одно из последних крупных мероприятий, которое состоялось, когда в мире уже была зафиксирована эпидемия коронавируса. Из-за COVID-19 отменили такие технологические мероприятия, как Microsoft Build, E3, Google I/O, SXSW, TED Conference, GDC, Mobile World Congress, Facebook F8, WWDC и несколько других.