Успеть за 24 часа: как оформляют пропуска в регионах России

В регионах России граждане смогут заказать цифровой пропуск для посещения работы только на 24 часа, отметили в Минкомсвязи, говоря о системе, которая была разработана ведомством из-за распространения коронавируса и введения режима самоизоляции.

Как пояснили в пресс-службе министерства в комментарии ТАСС, на такой срок будет выдан пропуск в том случае, если его оформлял непосредственно сотрудник какой-либо организации.

«Оформленные гражданами пропуска для выхода на работу будут предназначены для тех, кому поездка в офис будет требоваться эпизодически. Чтобы работник получил постоянный пропуск, действующий до конца карантина, заявку должен подать работодатель. В ней необходимо указать СНИЛС сотрудников, которым нужен пропуск. Корректность этих данных будет проверять Пенсионный фонд», — обратил внимание замминистра связи Олег Качанов в комментарии изданию РБК, которое принадлежит Григорию Березкину.

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При этом он отметил, что систему, разработанную специалистами Минкомсвязи, можно бесплатно использовать в любом регионе. Этот пропуск можно оформить через портал госуслуг.

На портале в настоящий момент зарегистрировано примерно 100 млн учетных записей, из которых около 75 млн являются подтвержденными. Если у заявителя нет аккаунта на портале, он сможет оформить пропуск через мобильное приложение «Госуслуги.Стопкоронавирус».

Качанов обратил внимание, что пропуск будет действовать не только в той области страны, где был получен. Во время создания системы разработчики рассчитывали, что в каждом регионе заявления на пропуск подадут около 10% жителей. При этом степень защищенности портала будет увеличена, чтобы не допустить проблем, которые возникли в первые дни запуска московской системы выдачи электронных пропусков.

Получить пропуск могут не только россияне, но и иностранцы. Для этого им необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг. Для этого им понадобится иностранный паспорт, российский номер телефона и СНИЛС. Либо можно оформить пропуск через приложение при помощи российского номера телефона. Как отметил замминистра, сейчас на портале госуслуг зарегистрировано около 150 тыс. аккаунтов иностранных граждан.

Система Минкомсвязи была создана «на инфраструктуре электронного правительства компанией «Ростелеком» в рамках существующего контракта», пишет РБК. «Ростелеком» — единственный поставщик по выполнению таких работ с осени 2019 года до конца 2021-го. Сумма контракта, по данным издания, составила 11,99 млрд руб.

Двумя днями ранее министерство отметило, что 21 регион направил заявки на внедрение этой платформы для оформления электронных пропусков. В частности, свое желание изъявили Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области. Для получения разового пропуска россиянам необходимо указать причину выхода из дома, точку назначения и транспортное средство для передвижения. Во время проверки пропуска необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность.

Тем временем в Москве и области пропускная система была запущена еще 13 апреля. С 15 апреля пропуск стал обязательным атрибутом москвичей и жителей области для передвижения на транспортном средстве, независимо от его вида. Спустя неделю уже было оформлено более 900 тыс. постоянных пропусков — QR-кодов, состоящих из 12 цифр. Ежедневно выдается порядка 400 тыс. разовых пропусков.

Причем столичная система предполагает три вида пропусков: рабочий, для посещения медучреждения и для личных нужд. Первый выдается заявителю сроком до конца месяца при предоставлении необходимых данных о получателе, а также об организации, в которой он работает. Второй вид пропуска предполагает разовый код, который может выдаваться неограниченное количество раз. Третий вид пропуска будет выдан, если личные нужды не ограничены правилами поведения граждан во время самоизоляции. Он может быть выдан лишь дважды в неделю и действует сутки.

Любой вид пропуска, если гражданин будет совершать поездку на общественном транспорте, должен быть привязан к проездной карте, например, к «Тройке» или социальной карте москвича.