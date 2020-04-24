«Вернусь и зарежу»: телеком-работники получают угрозы из-за 5G

Британские инженеры, занимающиеся установкой и обслуживанием вышек мобильной связи, пожаловались на многочисленные угрозы в свой адрес, сообщает «Би-би-си». Дело в том, в социальных сетях продолжает распространяться фейк о том, что 5G способствует распространению коронавируса. Несмотря на то, что ученые уже назвали эту теорию заговора «полной чушью», люди продолжают верить в мистическую связь патогена и нового стандарта мобильной связи.

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Всего за последнее время в Великобритании зафиксировано около 120 случаев нападений или угроз в адрес телеком-инженеров. При этом местные жители не просто пытаются их разогнать, думая, что они устанавливают 5G-вышки, а обещают нанести им тяжкие телесные повреждения или вовсе убить.

«У нас были случаи, когда инженера угрожали ударить, изрезать ножом и даже убить», — заявил заместитель генсекретаря Союза телекоммуникационных работников [Communication Workers Union, или CWU] Энди Керр.

При этом Керр отметил, что большинство работников, которые сталкиваются с угрозами или проявлениями насилия, даже не связаны с 5G — они занимаются эксплуатацией сетей, а потому играют критическую роль в эпидемию коронавируса.

«Люди вынуждены сидеть дома. И каждый раз, когда им хочется посмотреть сериал «Острые козырьки» или позвонить семье, они пользуются телеком-сетью. Более того, эти инженеры поддерживают сеть в рабочем состоянии, чтобы ей могли пользоваться медицинские и экстренные службы», — сообщил Керр.

28-летний Майк из Северного Йоркшира работает инженером уже девять лет, но с такой агрессией столкнулся впервые.

«Нам кричат оскорбления, снимают нас на видео, спрашивают, зачем мы возводим «вышки смерти», зачем мы пытаемся всех «поджарить». В нас кидали предметами. Иногда обещают вернуться с группой людей и зарезать. Некоторые кричат, что начнут стрелять, если мы не уедем», — рассказал Майк.

24-летний Джейк из Бирмингема сообщил, что ему и его коллегам кричат вслед, что их вышки убивают людей.

«Я каждый день волнуюсь, что со мной что-то случится, когда я сажусь в машину — но необходимо продолжать работу и одновременно заботиться о безопасности», — сообщил инженер.

Специалист «Би-би-си» по теориям заговора, связанным с коронавирусом, Ольга Робинсон еще раз напомнила о том, что заразиться COVID-19 от 5G абсолютно невозможно.

«По данным ученых, 5G и коронавирус — две совершенно разные вещи, между ними нет ничего общего, поэтому нельзя подхватить вирус, используя связь пятого поколения. Кроме того, 5G не оказывает влияния на иммунную систему и не делает вас более восприимчивым к вирусу, так как эти радиоволны недостаточно мощные, чтобы оказаться влияние на клетки вашего тела», — заявила Робинсон.

При этом эксперт добавила, что многие люди охотно верят в теории заговора, потому что на текущий момент о коронавирусе известно немногое. Среди тех, кто поддерживает фейки в социальных сетях, много знаменитостей — как зарубежных, так и отечественных. Одной из них является светская львица Виктория Боня, которая опубликовала серию роликов, в которых утверждается, что якобы пациенты в США заболевают не из-за коронавируса, а «от радиации и облучения, которые они получают от 5G-связи». Звезду «Дома-2» уже раскритиковали другие публичные персоны, в том числе Ксения Собчак, назвав заявления Бони «тупостью».