Взломали почту: неонацисты атаковали ВОЗ

Около 25 тыс. электронных адресов и паролей, принадлежащих сотрудникам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), благотворительному фонду Билла Гейтса Gates Foundation и Национальным институтам здравоохранения (НИЗ) США, оказались достоянием общественности в результате хакерской атаки, выполненной ультраправыми активистами, сообщает Daily Mail.

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Архив с личными данными организаций, которые в настоящее время заняты борьбой с пандемией нового коронавируса, был обнаружен SITE Intelligence Group — американской компанией, которая отслеживает онлайн деятельность организаций-сторонников превосходства белых, а также террористов. Директор SITE Intelligence Group Рита Катц предположила, что причиной хакерской атаки стала «кампания по запугиванию», начатая ультраправыми активистами «по превращению пандемии COVID-19 в оружие».

По словам Катц, полученные экстремистами личные данные сотрудников ВОЗ и других организаций, связанных со со здравоохранением, были использованы для распространения теорий заговора о COVID-19.

«Распространение электронных адресов и паролей является частью многомесячной кампании ультраправых по военизации пандемии. Обратите внимание на жертв атаки — ВОЗ, НИЗ, Минздрав США — это как раз те организации, которые становились целями неонацистов и сторонников теории белого превосходства с самого начала кризиса», — заявила директор SITE Intelligence Group.

В ВОЗ подтвердили информацию о том, что на внутренние системы организации была совершена хакерская атака.

«Из 6835 электронных адресов, которые были выложены в общий доступ, 2712 принадлежат ВОЗ, из которых 457 являются действующими и активными… В качестве меры предосторожности пароли пострадавших 457 пользователей были сброшены», — сообщил спикер Всемирной организации здравоохранения.

С момента начала пандемии коронавируса в социальных сетях появилось большое количество дезинформации и теорий заговора, связанных с COVID-19. Одна из таких теорий заключается в том, что технология мобильной связи пятого поколения, или 5G, напрямую связана с появлением нового патогена. Этот фейк стал настолько популярным, что несколько десятков вышек 5G в Великобритании подверглись нападению местных жителей, которые поверили во вредные свойства нового стандарта связи.

Тем временем, не существует никаких доказательств того, что 5G каким-то образом может быть связан с коронавирусом.

Более того, 5G не оказывает никакого вредного воздействия на организм человека — уровень излучения от этого стандарта не превышает принятые в мире нормы.

Широкое распространение фейков о 5G привело к тому, что YouTube пообещал удалять ролики, в которых будет рассказываться о вероятной связи нового стандарта и COVID-19, так как подобный контент «не имеет под собой медицинских оснований» и может вводить пользователей в заблуждение».