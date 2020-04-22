«Сложный дизайн»: выход нового iPhone задержится

Мин-Чи Куо: новые модели iPhone появятся не раньше октября

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Аналитик Мин-Чи Куо заявил о том, что релиз новых моделей iPhone с поддержкой mmWave 5G может быть отложен вплоть до октября из-за сложностей с производством некоторых деталей. Кроме того, Apple работает над увеличенной версией iPhone SE под условным названием iPhone‌ SE Plus, но появления этого смартфона придется ждать до следующего года.

Некоторые модели iPhone из флагманской линейки, которая носит условное обозначение «12», могут не выйти в сентябре, как традиционно заведено у Apple, сообщает портал MacRumors со ссылкой на аналитика Мин-Чи Куо. Речь идет о тех смартфонах, которые будут поддерживать технологию 5G mmWave, которая является более быстрым стандартом связи пятого поколения.

Вероятная задержка релиза связана с изменениями дизайна антенны, которые были внедрены лишь в апреле.

«Кроме того, тест-лаборатория закрыта, поэтому пройти квалификационные испытания не представляется возможным. Если пандемия не будет взята под контроль к июню 2020 года, то отгрузка iPhone с mmWave сократится до 5-10% относительно ранее прогнозируемых 15-20%», — заявил Мин-Чи Куо.

По словам аналитика, iPhone с диагоналями 6,1 дюйма и 5,4 дюйма выйдут в массовое производство в сентябре, но флагманская модель с экраном 6,7 дюйма будет доступна не ранее октября, так как она будет обладать «наиболее сложным дизайном».

Стоит отметить, что в истории Apple уже были ситуации, когда выход новых моделей iPhone задерживался.

Так например, в 2017 году iPhone X появился в магазинах лишь в ноябре, спустя несколько недель после старта продаж гаджетов, представленных на той же презентации. В 2018 году такая же участь ждала iPhone XR, релиз которого состоялся лишь в октябре, а не в сентябре, как задумывалось изначально.

Мин-Чи Куо также предсказал перенос даты выхода смартфона с условным названием iPhone‌ SE Plus, который станет более крупной версией iPhone SE (2020). Если изначально он прогнозировал выход гаджета в первом квартале 2021 года, то сейчас уверен, что раньше второго квартала следующего года ждать смартфон не стоит.

У iPhone‌ SE Plus, по слухам, будет экран диагональю 5,5 или 6,1 дюйма с безрамочным дизайном, как у iPhone 11 или iPhone 11 Pro. Тем не менее, кнопка со встроенным Touch ID так и останется внизу экрана, как и у «младшей» модели iPhone SE.

iPhone SE был представлен в середине апреля текущего года. Внутри этого смартфона в корпусе iPhone 8 установлен процессор A13 Bionic — такой же чип, что и во флагманах iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Кроме того, устройство поддерживает актуальную версию операционной системы iOS 13. iPhone SE второго поколения оснащен одинарной камерой на 12 МП. iPhone SE будет представлен в трех цветах — белом, черном и красном, а также трех вариациях — на 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ. Стоимость базовой версии смартфона на российском рынке составит 40 тыс. руб. Продажи в России начнутся с 24 апреля.

По оценке Мин-Чи Куо, продажи iPhone SE стартовали лучше, чем ожидалось, но общий спрос на iPhone упал во всем мире.

При самом худшем раскладе аналитик прогнозирует 29-32 млн отгруженных iPhone во втором квартале текущего года, что на 20-25% меньше, чем в прошлом году.

Если же ситуация стабилизируется к третьему кварталу 2020 года, то отгрузки iPhone сократятся лишь на 10-15% относительно аналогичного отчетного периода.