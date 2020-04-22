«Сложный дизайн»: выход нового iPhone задержится

Некоторые модели iPhone из флагманской линейки, которая носит условное обозначение «12», могут не выйти в сентябре, как традиционно заведено у Apple, сообщает портал MacRumors со ссылкой на аналитика Мин-Чи Куо. Речь идет о тех смартфонах, которые будут поддерживать технологию 5G mmWave, которая является более быстрым стандартом связи пятого поколения.

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Вероятная задержка релиза связана с изменениями дизайна антенны, которые были внедрены лишь в апреле.

«Кроме того, тест-лаборатория закрыта, поэтому пройти квалификационные испытания не представляется возможным. Если пандемия не будет взята под контроль к июню 2020 года, то отгрузка iPhone с mmWave сократится до 5-10% относительно ранее прогнозируемых 15-20%», — заявил Мин-Чи Куо.

По словам аналитика, iPhone с диагоналями 6,1 дюйма и 5,4 дюйма выйдут в массовое производство в сентябре, но флагманская модель с экраном 6,7 дюйма будет доступна не ранее октября, так как она будет обладать «наиболее сложным дизайном».

Стоит отметить, что в истории Apple уже были ситуации, когда выход новых моделей iPhone задерживался.

Так например, в 2017 году iPhone X появился в магазинах лишь в ноябре, спустя несколько недель после старта продаж гаджетов, представленных на той же презентации. В 2018 году такая же участь ждала iPhone XR, релиз которого состоялся лишь в октябре, а не в сентябре, как задумывалось изначально.

Мин-Чи Куо также предсказал перенос даты выхода смартфона с условным названием iPhone‌ SE Plus, который станет более крупной версией iPhone SE (2020). Если изначально он прогнозировал выход гаджета в первом квартале 2021 года, то сейчас уверен, что раньше второго квартала следующего года ждать смартфон не стоит.

У iPhone‌ SE Plus, по слухам, будет экран диагональю 5,5 или 6,1 дюйма с безрамочным дизайном, как у iPhone 11 или iPhone 11 Pro. Тем не менее, кнопка со встроенным Touch ID так и останется внизу экрана, как и у «младшей» модели iPhone SE.

iPhone SE был представлен в середине апреля текущего года. Внутри этого смартфона в корпусе iPhone 8 установлен процессор A13 Bionic — такой же чип, что и во флагманах iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Кроме того, устройство поддерживает актуальную версию операционной системы iOS 13. iPhone SE второго поколения оснащен одинарной камерой на 12 МП. iPhone SE будет представлен в трех цветах — белом, черном и красном, а также трех вариациях — на 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ. Стоимость базовой версии смартфона на российском рынке составит 40 тыс. руб. Продажи в России начнутся с 24 апреля.

По оценке Мин-Чи Куо, продажи iPhone SE стартовали лучше, чем ожидалось, но общий спрос на iPhone упал во всем мире.

При самом худшем раскладе аналитик прогнозирует 29-32 млн отгруженных iPhone во втором квартале текущего года, что на 20-25% меньше, чем в прошлом году.

Если же ситуация стабилизируется к третьему кварталу 2020 года, то отгрузки iPhone сократятся лишь на 10-15% относительно аналогичного отчетного периода.