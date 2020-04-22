«Мир не будет прежним»: Павел Дуров оценил последствия пандемии

Глава Telegram Павел Дуров сообщил о том, что текущая пандемия COVID-19 угрожает всему человечеству. Об этом бизнесмен написал в своем официальном Telegram-канале.

«Когда она [эпидемия] закончится, мир уже не будет прежним. Мы можем стать свидетелями цивилизационного сдвига, последствия которого затронут несколько поколений. Мы с вами должны сделать так, чтобы новый мир, который вот-вот родится, стал лучше того, который мы оставим позади», — заявил Дуров.

По его словам, режим самоизоляции должен помочь людям создать лучшую версию себя. Кроме того, в это время у технологий появился шанс доказать свою ценность для человечества.

Реклама

«Я считаю, что команда Telegram должна приложить все усилия не только для сдерживания распространения вируса и дезинформации, но и для того, чтобы двигаться вперед», — пишет создатель мессенджера.

Он анонсировал несколько новых «антиCOVID-19» проектов, которые пока находятся в разработке, а также пообещал помочь решить проблему с получением образования, пока весь мир находится на карантине. Кроме того, за прошедший месяц Telegram верифицировал 17 официальных каналов, принадлежащих министерствам здравоохранения разных стран, чтобы не допустить распространения фейков о коронавирусе на платформе.

«Несмотря на то, что Telegram не очень активно сотрудничает с властями, мы решили сделать исключение, чтобы оказать содействие в распространении информации о вирусе», — заявил Павел Дуров.

Ранее своим прогнозом о последствиях пандемии поделился и сооснователь Microsoft Билл Гейтс. В беседе с Financial Times филантроп попытался предположить, как изменится мир, когда вспышка COVID-2019 пойдет на спад. Корреспондент издания поинтересовался у Гейтса, вернутся ли лидеры страны к краткосрочному планированию и отказу от инвестиций в предотвращение эпидемий, которые случаются раз в сто лет. По мнению Билла Гейтса, после того, как новый коронавирус будет взят под контроль, многие страны определенно задумаются о том, как не допустить таких же потерь, как в 2020 году.

«Теперь люди по-настоящему понимают, что приблизительно каждые 20 лет будет возникать вероятность того, что один из этих [вирусов] распространится по миру, учитывая огромное количество путешественников», — заявил Гейтс, подчеркнув важность превентивных мер в борьбе с вирусными эпидемиями.

Крупнейшие IT-компании из Кремниевой долины, имеющие как технологические, так и финансовые ресурсы, оказывают всяческой содействие властям в борьбе с новым коронавирусом. Компании Apple и Google, которые в «мирное время» являются непримиримыми соперниками, в середине апреля объявили о совместном проекте, позволяющем с помощью мобильных телефонов получать уведомления о контактах с зараженными COVID-19. Органы здравоохранения разных стран едины во мнении, что продвинутая система отслеживания зараженных и всех, кто с ними контактировал, может помочь в замедлении темпов пандемии.