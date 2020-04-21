ЛжеНетфликс: как хакеры взламывают любителей сериалов

Несколько сотен фейковых сайтов, маскирующихся под Netflix и Disney+, появились в интернете в апреле текущего года, сообщает Guardian со ссылкой на ИБ-компанию Mimecast.

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Главной целью кибермошенников является Netflix, являющийся самым популярным стриминговым сервисом в мире — компания ожидает прирост в 7 млн новых подписчиков, которые во многом появились благодаря мировому карантину и потребности в онлайн-развлечениях.

Этим и воспользовались злоумышленники, создав в текущем месяце около 700 сайтов, повторяющих дизайн главной страницы Netflix.

Некоторые из этих поддельных сайтов выглядят весьма убедительно и продают подписки или раздают бесплатные аккаунты, чтобы заставить пользователя ввести в форму свои личные данные или данные банковской карты. Как только эта информация попадает к хакеру, он может без труда снять со счета жертвы все деньги. Впрочем, часть сайтов создана наспех и содержит в себе грамматические ошибки, что должно сразу насторожить пользователя.

«Мы наблюдаем резкий рост подозрительных доменов, выдающих себя за целый ряд стриминговых сервисов. Эти поддельные веб-сайты часто привлекают ничего не подозревающих пользователей предложением бесплатных подписок, а потом крадут их личные данные. Собранные данные включают имена, адреса и другую персональную информацию, а также данные кредитных карт», — заявил глава отдела цифровых преступлений Mimecast Карл Уирн.

Огромное количество людей, вынужденных оставаться дома из-за вспышки коронавируса, привело к взрывному росту популярности стриминговых сервисов, предлагающих эксклюзивные премьеры фильмов и сериалов. С момента ввода ограничительных мер во всем мире в феврале 2020 года количество активных подписчиков Disney+ выросло практически вдвое — до 50 млн пользователей.

Что касается Netflix с его 160 млн подписчиков, то стоимость компании на рынке за время карантина достигла рекордных $192 млрд. Для сравнения рыночная капитализация нефтяного гиганта ExxonMobil за тот же период составила $166 млрд.

«Эта история с COVID-19 — это золотое дно для стриминговых гигантов, таких как Netflix… Несмотря на то, что эпидемия коронавируса привела к краткосрочному экономическому коллапсу, Netflix на данный момент находится в нужном месте и в нужное время вместе с Disney, Apple, NBC Universal Peacock и, вскоре, HBO Max», — заявил управляющий директор по исследованиям в области акций Wedbush Securities Дэниэл Ивс.

Известно, что COVID-19 стал золотым дном и для киберпреступников, которые эксплуатируют тему пандемии для получения денежной прибыли. В апреле стало известно, что хакеры придумали новую схему мошенничества, выдавая себя за органы власти — они осуществляют электронную рассылку, в которой говорится, что получатель письма контактировал с зараженным новым коронавирусом.

«Вы получаете письмо, в котором говорится о том, что вы были в контакте с заразившимся пациентом, поэтому некой организации нужны дополнительные данные о вас, перейдите, пожалуйста по ссылке. Киберпреступники часто используют репутацию крупного бренда или органов власти, чтобы достичь своих целей», — сообщил вице-президент VMware Carbon Black Мэтт Беннетт.