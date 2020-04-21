«Будет немного плавать»: Маск рассказал правду о «кибертраке»

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил в Twitter, что его новый автомобиль Cybertruck сможет некоторое время держаться на поверхности воды.

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«Думали ли вы об увеличении глубины преодолеваемого брода в «кибертраке»? Я охочусь и рыбачу, и иногда мне нужно пересекать ручьи. Получится ли сделать это, не повредив автомобиль?» — спросил пользователь @batflyer у предпринимателя.

«Получится. Он даже будет немного плавать», — ответил Маск, не уточнив, каким образом и как долго электропикап будет оставаться на поверхности воды.

Yes. It will even float for a while. — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2020

Портал Business Insider отмечает, что ранее бизнесмен уже был замечен в приписывании электромобилям Tesla свойства держаться на воде. Так, например в 2016 году Илон Маск сообщил, что Model S «хорошо плавает», хотя он и его компания не рекомендует проверять это на практике.

«Мы определенно не советуем так делать, но Model S настолько хорошо держится на воде, что на некоторое время может служить вам лодкой», — написал бизнесмен в Twitter.

We *def* don't recommended this, but Model S floats well enough to turn it into a boat for short periods of time. Thrust via wheel rotation. — Elon Musk (@elonmusk) June 19, 2016

На вопрос одного из комментаторов, безопасно ли передвигаться в электромобиле по воде, Маск ответил, что аккумулятор Tesla Model S гидроизолирован.

Кроме того, в 2018 году инженер утверждал, что новую модель Tesla Roadster можно будет заказать в комплектации с ракетными двигателями, которые не только улучшат все показатели автомобиля, но и, вероятно, позволят ему «взлететь».

SpaceX option package for new Tesla Roadster will include ~10 small rocket thrusters arranged seamlessly around car. These rocket engines dramatically improve acceleration, top speed, braking & cornering. Maybe they will even allow a Tesla to fly … — Elon Musk (@elonmusk) June 9, 2018

Учитывая, что в интернете до сих пор нет видео с летающим Roadster и плавающей Model S, то все заявления Илона Маска стоит делить надвое или же не верить им вовсе. Впрочем, делать окончательные выводы насчет того, сможет ли Cybertruck держаться на воде, можно будет только после релиза электропикапа и реальных тест-драйвов.

Илон Маск представил электропикап Cybertruck в ноябре прошлого года. Одним из преимуществ «кибертрака» является его устойчивость к внешним повреждениям, так как пикап является бронированным. Автомобиль будет представлен в трех версиях в зависимости от расстояния, проходимого на одном заряде — 250, 300 или 500 миль. Стоимость «кибертрака» будет начинаться от $39,9 тыс. (около 2,5 млн руб.). Предзаказ на футуристичный автомобиль уже открыт, но первые поставки начнутся не раньше 2021 года.

Известно, что Маск мечтал об электропикапе в линейке Tesla еще с 2012 года.

Два года назад он объявил о том, что Cybertruck получит «футуристичный киберпанк-дизайн в стиле «Бегущего по лезвию», и что ему плевать, если внешний вид пикапа кому-то не понравится. Тогда же он сказал, что «кибертрак» — его самый любимый проект в Tesla.

Несмотря на то, что автомобиль пока не запущен в массовое производство, Маска уже видели за рулем Cybertruck на улицах Лос-Анджелеса в конце 2019 года — он и его девушка, певица Граймс приехали на футуристичном электрокаре в ресторан. Однако бизнесмен явно пока еще не привык к управлению бронированным пикапом — камеры видеонаблюдения засекли, как «кибертрак» с Маском за рулем выехал с парковки и при повороте налево сбил столбик с надписью «только правый поворот». Серьезных повреждений как Cybertruck, так и столбика удалось избежать.