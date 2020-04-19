Победим юмором: новые мемы про коронавирус и самоизоляцию

Практически во всех странах мира введены ограничительные меры, связанные с эпидемией коронавируса. Многие люди вынуждены работать из дома, сократив количество выходов на улицу до минимума. Из-за этого все дни недели — и будни, и выходные — стали подозрительно похожи друг на друга. Пользователи не могли не заметить аналогию с фильмом «День сурка» с Биллом Мюрреем в главной роли.

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На удаленке многим пришлось привыкать к новым способам общения с коллегами, используя приложения для видеоконференций. Так, многие открыли для себя Zoom. А так могла бы выглядеть Тайная вечеря, если бы все ее участники находились на самоизоляции.

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Многие считают, что именно владельцы приложения Zoom могут быть главными бенефициарами пандемии. В этой связи приобретает актуальность мем из мультфильма «Скуби-Ду», в конце которого главные герои по традиции выясняют, кто же находится под маской злодея.

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Чуть меньше повезло тем, кто и вовсе остался без работы. Впрочем, эти люди не унывают и мечтают о том, как снова вернутся к своим привычным обязанностям. А тем, кто решил уволиться и сменить сферу деятельности, придется придумывать, какими приобретенными навыками они смогут удивить потенциального работодателя.

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На этой неделе Роспотребнадзор заявил о том, что домашние животные не являются переносчиками COVID-19. Таким образом, собакам и котам вовсе необязательно сидеть вместе с хозяевами на самоизоляции. Учитывая, что последние проводят с ними в последнее время слишком много свободного времени, то, если бы у питомцев были водительские права, они бы уже давно съехали от нас в другое место.

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Иногда изолироваться хотят не только домашние животные, но и самые близкие люди, видя в каждом человеку угрозу заражения. Так могла бы выглядеть знаменитая фотосессия «Следуй за мной», если бы ее пересняли в условиях пандемии. И никаких рукопожатий!

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Тема самоизоляции стала популярна и среди знаменитостей. Так, олимпийский чемпион Усейн Болт пошутил, что начал практиковать социальное дистанцирование еще до того, как это стало мейнстримом.

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Одним из самых дефицитных товаров в настоящее время продолжает оставаться медицинская маска. Как оказалось, теперь у темной стороны силы появился еще один аргумент, позволяющий вербовать новых сторонников — у нее есть не только печеньки, но и респираторы.

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А вот те, кто в январе потратил все деньги на красивый ежедневник вместо того, чтобы закупиться масками, явно остался в проигрыше. Пессимистичный герой одного из мемов считает, что органайзер ему в 2020 году уже вряд ли понадобится.

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Есть и те, кто процветает в это непростое время — это создатели смешных комиксов. Как считает Доктор в исполнении Питера Капальди, 2020 год нельзя назвать очень хорошим для всего человечества, но нельзя отрицать, что он помог создать новые забавные мемы, часть из которых, вероятно, навсегда останется в истории интернета.