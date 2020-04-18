Виновник найден: Билла Гейтса назвали создателем COVID-19

Сооснователь Microsoft и филантроп Билл Гейтс неожиданно стал героем новой конспирологической теории, в которой он выступает как создатель нового коронавируса, сообщает New York Times.

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Известно, что еще в 2015 году Гейтс выступил с речью, в которой заявил, что главной угрозой человечеству в будущем станет не ядерная война, а заразный летальный вирус. Теперь пользователи социальных сетей интерпретируют его слова в такой манере, о которой Гейтс вряд ли думал, когда пытался обратить внимание стран на опасность пандемий.

В YouTube, Facebook и Twitter появилось большое количество публикаций и видео, в которых утверждается, что 64-летний Гейтс является создателем COVID-19.

Согласно этой теории, один из самых богатых людей мира специально создал опасный вирус, чтобы заработать на производстве вакцины. Существует еще одна версия, по которой бизнесмен с помощью нового коронавируса намеревался сократить население Земли, «отсеяв» слабых и больных с хроническими заболеваниями.

Тем временем, издание отметило, что волна атак на Гейтса началась после того, как он раскритиковал решение президента США Дональда Трампа временно отменить взносы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Halting funding for the World Health Organization during a world health crisis is as dangerous as it sounds. Their work is slowing the spread of COVID-19 and if that work is stopped no other organization can replace them. The world needs @WHO now more than ever. — Bill Gates (@BillGates) April 15, 2020

«Приостановка финансирования Всемирной организации здравоохранения во время мирового кризиса опасна настолько, насколько вам кажется. ВОЗ замедляет распространение COVID-10, и, если ее работа остановится, никакая другая организация в мире не сможет ее заменить», — написал Гейтс в своем Twitter-аккаунте 15 апреля.

Кроме того, за последний месяц Гейтс не раз давал интервью СМИ, появлялся на ТВ и публиковал колонки, в которых критическим образом высказывался о принятых американскими властями мерах в связи с эпидемией.

Он никогда не называл имя Трампа, но очевидно, что основную ответственность за политику в стране во время кризиса несет глава государства.

«Нет сомнений в том, что Соединенные Штаты упустили возможность опередить новый коронавирус. Выбор, которые мы и наши власти делаем сейчас, будет иметь огромное влияние на то, как скоро число случаев заболевания начнет снижаться, как долго экономика останется закрытой и скольким американцами придется хоронить близких людей из-за COVID-2019», — написал Гейтс в своей колонке в Washington Post от 31 марта.

Сам филантроп отказался комментировать теории заговора с собственным участием. Глава благотворительного фонда Гейтса Bill & Melinda Gates Foundation Марк Сузман заявил о том, что его расстраивают люди, распространяющие дезинформацию вместо того, чтобы объединиться в трудное время и спасать жизни.