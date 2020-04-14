Пропуска не для всех: в Москве аннулируют треть разрешений на поездки

Столичные власти аннулируют порядка 900 тыс. электронных пропусков из 3,2 млн выданных ранее. Об этом сообщает московский оперативный штаб со ссылкой на руководителя Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

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Эти пропуска, необходимые для передвижения на любом виде транспорта, будут признаны недействительными из-за неверно предоставленных данных.

Например, некоторые заявители указывали фамилии с цифрами, нулевые и некорректные номера паспортов, некорректные заполнения полей ИНН.

Лысенко призвал не оформлять пропуска «просто так», для галочки или «на всякий случай». Он обратил внимание москвичей, что в настоящее время важно соблюдать рекомендации медиков «и по возможности оставаться дома, соблюдая правила самоизоляции».

«Пропуска выдаются по заявительному принципу, однако все сведения в дальнейшем проверяются, особенно данные о работодателях. В случае если какие-либо данные будут введены некорректно или окажутся недостоверными, пропуск будет аннулирован, а граждане, указавшие недостоверную информацию, будут привлечены к административной ответственности», — предупредил Эдуард Лысенко.

Столичный оперштаб напоминает, что массовая проверка электронных пропусков начнется с 15 апреля.

О том, как и где будут действовать пропуска мэр Москвы Сергей Собянин рассказал 12 апреля. Он предупредил граждан, что с понедельника, 13 апреля, их можно начать оформлять, а со среды эти пропуска станут обязательными для передвижения по городу на любом виде транспорта.

Он необходим в нескольких случаях. Во-первых, если заявитель следует на работу и обратно. В этом случае пропуск выдается единожды и сразу до 30 апреля (включительно). Гражданину необходимо указать свои данные, а также данные организации, в которой он работает. Этот вид пропуска разрешает также служебные поездки на любом виде транспорта (личный, общественный, такси и др.). Количество поездок не ограничено.

Москвичам необходим пропуск для посещения медицинской организации. Он выдается на 1 день и разрешает поездку в конкретное медучреждение. Количество выдаваемых пропусков не ограничено.

Если гражданин отправляется в поездку по городу в личных целях, то ему также необходим пропуск. Только в данном случае цель должна соответствовать правилам режима самоизоляции. То есть человек может, например, поехать на вокзал, в супермаркет, на дачу. Этот пропуск выдает на 1 день, разрешает поездку до места назначения и обратно. Количество поездок ограничено — две в неделю.

При этом заявитель также обязан указать регистрационный номер личного автомобиля или номер карты «Тройка» или «Стрелка» (при наличии), в зависимости от того, какой вид транспорта будет выбран.

Заказать пропуск можно тремя способами. Первый — оставить заявление на портале mos.ru, выбрав услугу «Получение цифрового пропуска на передвижение по городу». Подача осуществляется при помощи анкеты.

Второй способ — отправить смс-сообщение на номер 7377. Третий — позвонить по +7 (495) 777-77-77 (сюда же можно обращаться для консультаций по поводу пропускной системы).

Если заявка одобряется, гражданин получает специальный код, который состоит из цифр и букв. Первые знаки указывают на окончание его действия. Остальные 12 помогают идентифицировать личность владельца, а также узнать цель поездки.

Этот код необходимо носить с собой так же, как и документы, удостоверяющие личность. За его отсутствие власти могут оштрафовать.

Собянин обратил внимание столичных жителей, что правоохранители будут проверять на улицах города эти пропуска. Кроме того, такси с 15 апреля не смогут отвезти москвича до места назначения без наличия этого пропуска.

«Водителей такси, которые не проверят пропуск и будут возить пассажиров без установленного маршрута, отключат от агрегаторов. Выборочно автомобили такси будут проверять сотрудники полиции», — говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.