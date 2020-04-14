Huawei MatePad Pro: помощник на самоизоляции

1

Мастер на все руки

Всего за три дня предзаказа спрос на Huawei MatePad Pro превысил предложение в три раза. В компании рассказали, что уже отгрузили 1000 новых планшетов для жителей России. В Huawei считают, что интерес к новинке вызван ее флагманскими характеристиками в сочетании с доступной ценой. А также может быть связан с тем, что многие россияне, оставшиеся дома на период самоизоляции, искали такое устройство, которое справится и с рабочими, и с развлекательными задачами, демонстрируя при этом высокую производительность.

Предзаказ на планшет продлится до 16 апреля включительно, и каждый, кто оставит свою заявку, получит в подарок стилус Huawei M-Pencil, а также клавиатуру Smart Magnetic Keyboard. Стоимость Huawei MatePad Pro в России составляет 44 990 рублей за версию с Wi-Fi и 49 990 рублей за версию с Wi-Fi и LTE.