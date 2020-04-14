Huawei MatePad Pro: помощник на самоизоляции

Всего за три дня предзаказа спрос на Huawei MatePad Pro превысил предложение в три раза. В компании рассказали, что уже отгрузили 1000 новых планшетов для жителей России. В Huawei считают, что интерес к новинке вызван ее флагманскими характеристиками в сочетании с доступной ценой. А также может быть связан с тем, что многие россияне, оставшиеся дома на период самоизоляции, искали такое устройство, которое справится и с рабочими, и с развлекательными задачами, демонстрируя при этом высокую производительность.
Предзаказ на планшет продлится до 16 апреля включительно, и каждый, кто оставит свою заявку, получит в подарок стилус Huawei M-Pencil, а также клавиатуру Smart Magnetic Keyboard. Стоимость Huawei MatePad Pro в России составляет 44 990 рублей за версию с Wi-Fi и 49 990 рублей за версию с Wi-Fi и LTE.2 Комфорт на первом месте
Вместе со стилусом и клавиатурой Huawei MatePad Pro превращается в полноценное рабочее место где бы вы не находились. Вес девайса составляет всего 460 граммов, а рабочая площадь дисплея – 90%, что является одним из самых высоких показателей среди планшетов на сегодняшний день. Использовать устройство с таким экраном комфортно для глаз, вне зависимости от того, для чего применяется Huawei MatePad Pro — для работы или просмотра любимого сериала.3 Мощь внутри
Для тех, кто предпочитает использовать планшет для работы, должен знать, что в Huawei MatePad Pro установлен мощный энергоэффективный процессор Kirin 990. В новом режиме «Рабочий стол» (с подключенной клавиатурой и стилусом) чипсет поддерживает одновременную работу сразу восьми приложений без перегрузок. При этом система охлаждения позаботится о том, чтобы устройство не перегревалось в руках даже на предельной мощности. Оперативная память планшета составляет 6 ГБ.4 Технологии для работы
В Huawei MatePad Pro представлены новейшие технологии, с которыми решение рабочих задач ускоряется в разы. Например, планшет поддерживает функцию одновременного запуска трех приложений на одном экране. При этом размер каждого окна регулируется вручную. Или можно разделить экран одного приложения на несколько окон, но на текущий момент режим App Multiplier поддерживает пока небольшое число Android-приложений.
Кроме того, на экране планшета можно транслировать дисплей собственного смартфона Huawei с функцией «Мультискрин», принимая звонки, общаясь в мессенджерах и передавая файлы и не прикасаясь при этом к телефону.5 Хватит надолго
Внутри Huawei MatePad Pro установлен аккумулятор 7250 мА*ч, который позволяет до 12 часов смотреть видеоролики без подзарядки. Таким образом, полного заряда батареи планшета хватает на целый рабочий день.
Кроме того, поддержка обратной беспроводной зарядки позволит владельцу Huawei MatePad Pro подзарядить от него и другие гаджеты Huawei, например, смартфон, умные часы или беспроводные наушники, не используя при этом кабель —достаточно просто приложить устройство к задней панели планшета.
Если же MatePad Pro все же разрядился, то пользователь не останется без планшета надолго — за полчаса подключения к сети аккумулятор получит заряд, которого хватит на 3 часа использования.