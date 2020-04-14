Близнец iPad: чего ждать от iPhone 12

Bloomberg: новый iPhone получит дизайн от iPad

close
Дизайнерский концепт будущего флагмана iPhone Дизайнерский концепт будущего флагмана iPhone
Дизайнерский концепт будущего флагмана iPhone

Дизайнерский концепт будущего флагмана iPhone

technologyshout.com
Осенью 2020 года Apple представит сразу четыре новые версии iPhone — две флагманские и две средней ценовой категории, пишет Bloomberg. При этом дизайн дорогих моделей может быть частично скопирован с iPad нового поколения, имеющего менее сглаженные углы и торцы, выполненные из нержавеющей стали.

Apple готовит обновленный дизайн флагманских iPhone, которые, по предварительным данным, будут представлены осенью, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Так, новые смартфоны будут копировать внешний вид планшета iPad Pro, выпущенного в 2018 году.

Сообщается, что всего Apple готовит к презентации сразу четыре модели iPhone. Две из них будут считаться «бюджетными» и станут преемниками iPhone 11. Две другие придут на замену более дорогим iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, и именно они получат обновленный дизайн — боковые грани из нержавеющей стали и менее закругленные края, чем у моделей предыдущего года.

Кроме того, экраны флагманов будут плоскими, напоминая внешний вид iPhone 5.

На задней панели дорогих моделей будет располагаться тройная камера, а бюджетные модели будут довольствоваться лишь двойной, если верить источнику Bloomberg. Для расширения потенциала использования технологий дополненной реальности (AR) в новых iPhone появится датчик 3D-Lidar, такой же, как в iPad Pro, представленном в марте этого года. 

Экран флагманской модели будет чуть больше, чем 6,5-дюймовый дисплей у прошлогоднего iPhone 11 Pro Max. Сообщается, что Apple прорабатывает варианты уменьшения «челки» на верхнем краю, где располагается селфи-камера и датчик Face ID, так что в линейке 2020 года этот вырез может стать менее заметным.

Ожидается, что новые iPhone получат существенный апгрейд процессора, который возьмет на себя нагрузку по выполнению задач, связанных с искусственным интеллектом и дополненной реальностью. 

Традиционно презентация новых моделей iPhone проходит в сентябре, но в этом году аналитики не могут дать однозначный прогноз по дате мероприятия из-за пандемии коронавируса, которая снизила темпы производства в Китае и повлияла на спрос на смартфоны во всем мире.

Источник Bloomberg также сообщил о том, что во время осеннего мероприятия будет представлена более дешевая и компактная версия «умной» колонки HomePod, а также метки Apple Tags, которые позволят пользователям отслеживать свои личные вещи, например кошельки и ключи, если они были утеряны.

Помимо флагманской линейки Apple обещала выпустить iPhone, который станет преемником iPhone SE. По слухам, презентация iPhone SE (2020) должна состояться в апреле текущего года.

iPhone SE был впервые представлен публике в марте 2016 года. Он представлял собой корпус от iPhone 5s с камерой и процессором от iPhone 6s.

Ожидается, что iPhone SE (2020) получит чип A13, который используется во флагманской линейке iPhone 11.

По данным 9to5Mac, iPhone SE (2020) будет представлен в трех цветах — белом, черном и красном. Объем внутренней памяти нового iPhone SE составит 64 ГБ, 128 ГБ, либо 256 ГБ. Источник портала не смог уточнить, сколько будет стоить новый смартфон, но ранее аналитик Мин-Чи Куо утверждал, что цена базовой модели составит $399.