Близнец iPad: чего ждать от iPhone 12

Apple готовит обновленный дизайн флагманских iPhone, которые, по предварительным данным, будут представлены осенью, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Так, новые смартфоны будут копировать внешний вид планшета iPad Pro, выпущенного в 2018 году.

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Сообщается, что всего Apple готовит к презентации сразу четыре модели iPhone. Две из них будут считаться «бюджетными» и станут преемниками iPhone 11. Две другие придут на замену более дорогим iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, и именно они получат обновленный дизайн — боковые грани из нержавеющей стали и менее закругленные края, чем у моделей предыдущего года.

Кроме того, экраны флагманов будут плоскими, напоминая внешний вид iPhone 5.

На задней панели дорогих моделей будет располагаться тройная камера, а бюджетные модели будут довольствоваться лишь двойной, если верить источнику Bloomberg. Для расширения потенциала использования технологий дополненной реальности (AR) в новых iPhone появится датчик 3D-Lidar, такой же, как в iPad Pro, представленном в марте этого года.

Экран флагманской модели будет чуть больше, чем 6,5-дюймовый дисплей у прошлогоднего iPhone 11 Pro Max. Сообщается, что Apple прорабатывает варианты уменьшения «челки» на верхнем краю, где располагается селфи-камера и датчик Face ID, так что в линейке 2020 года этот вырез может стать менее заметным.

Ожидается, что новые iPhone получат существенный апгрейд процессора, который возьмет на себя нагрузку по выполнению задач, связанных с искусственным интеллектом и дополненной реальностью.

Традиционно презентация новых моделей iPhone проходит в сентябре, но в этом году аналитики не могут дать однозначный прогноз по дате мероприятия из-за пандемии коронавируса, которая снизила темпы производства в Китае и повлияла на спрос на смартфоны во всем мире.

Источник Bloomberg также сообщил о том, что во время осеннего мероприятия будет представлена более дешевая и компактная версия «умной» колонки HomePod, а также метки Apple Tags, которые позволят пользователям отслеживать свои личные вещи, например кошельки и ключи, если они были утеряны.

Помимо флагманской линейки Apple обещала выпустить iPhone, который станет преемником iPhone SE. По слухам, презентация iPhone SE (2020) должна состояться в апреле текущего года.

iPhone SE был впервые представлен публике в марте 2016 года. Он представлял собой корпус от iPhone 5s с камерой и процессором от iPhone 6s.

Ожидается, что iPhone SE (2020) получит чип A13, который используется во флагманской линейке iPhone 11.

По данным 9to5Mac, iPhone SE (2020) будет представлен в трех цветах — белом, черном и красном. Объем внутренней памяти нового iPhone SE составит 64 ГБ, 128 ГБ, либо 256 ГБ. Источник портала не смог уточнить, сколько будет стоить новый смартфон, но ранее аналитик Мин-Чи Куо утверждал, что цена базовой модели составит $399.