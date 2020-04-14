Фактор вируса: в России подорожает связь

84% телекоммуникационных компаний уверены, что рост тарифов на услуги проводной связи в России составит 10-15% и более, говорится в отчете агентства TelecomDaily. Если год назад прогнозировалось увеличение в пределах 10%, то теперь эксперты считают, что повышение будет более существенным из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. При этом почти четверть опрошенных считают, что рост достигнет 20% и выше.

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COVID-2019 вошел в список факторов, которые, по мнению респондентов, оказывают негативное влияние на рынок мобильной связи.

76,3% заявили о том, что главной угрозой бизнесу является ухудшение экономической ситуации и падение платежеспособного спроса.

64% считают, что на рынок также плохо влияет резкий рост курса доллара и евро. На долю других рисков, менее существенных, приходится примерно по 20% голосов. Среди них, например, реализация законов «пакета Яровой», санкции со стороны США и Евросоюза, повышение арендных ставок, рост налогов и др.

При этом общее финансовое состояние на телеком-рынке респонденты в большинстве своем (81%) назвали благоприятным. 54% опрошенных заявили, что имеющихся средств хватает не только на поддержание бизнеса, но и на его развитие. 27% отметили, что на развитие денег не хватает, но поддержание бизнеса остается на том же уровне, и лишь 17% опрошенных назвали сложившуюся ситуацию неустойчивой или даже катастрофической.

Ранее о росте тарифов на связь предупредили участники рабочей группы комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT. Они указали, что услуги сотовой связи подорожают, если государство не компенсирует операторам бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.

Тогда аналитики предсказали подорожание услуг на 15-20% из-за потерь операторов от международного роуминга в связи с падением курса рубля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство займется вопросом компенсаций провайдерам.

«Мы видели информацию об этом. В данном случае с темой будет разбираться правительство. Я рекомендую туда обратиться. Конкретная обработка, конкретное изучение финансовых запросов будет производиться правительством», — объяснил Дмитрий Песков.

В январе текущего года два мобильных оператора из «Большой четверки» — «Билайн» и «МегаФон» — заявили о повышении цен на свои архивные тарифы.

Как сообщили в «МегаФоне», такая мера была вызвана ростом потребления услуг мобильной связи. В пресс-службе добавили, что рост цен затронет лишь небольшой круг абонентов.

Что касается «Билайна», то этот оператор обосновал рост тарифов «рыночной ситуацией», в рамках которой компания должна предусмотреть дополнительные затраты на реализацию «пакета Яровой» и закона «об устойчивом рунете».