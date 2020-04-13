«Упорные попытки»: хакеры атаковали сайт мэрии Москвы

Столичные власти сообщили о ряде хакерских атак на серверы сайта мэрии Москвы, располагающегося по адресу mos.ru, передает РИА «Новости».

«Одновременно мы фиксируем бот-атаку на сервера mos.ru, в том числе из-за рубежа. Расследованием источников и причин атаки будут заниматься правоохранительные органы», — следует из заявления властей.

На момент написания заметки сайт mos.ru все еще работает с перебоями.

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Проблемы с доступом начались утром 13 апреля — в тот день, когда москвичам стало доступно оформление электронных пропусков для передвижений по городу. Для этого на сайт был добавлен специальный баннер «Оформите заявку на цифровой пропуск» в правой части экрана.

В Департаменте информационных технологий (ДИТ) Москвы подтвердили, что перебои в работе сайта мэрии связаны с агрессивными кибератаками.

«Очевидно, что система сейчас для всех беспрецедентна абсолютно. Мы сегодня за последние три часа испытали атак, — думаю, что заказных, — столько, сколько не испытывали за последние два квартала.

Нас очень упорно пытаются взломать.

Это, конечно, к взлому не приводит, потому что форма в любом случае работает, у нас эта структура отработана годами. Но сложности с доступом однозначно возникают, это объективная история. Но, я думаю, что сейчас, когда перестанут этим заниматься недобросовестные люди, то все встанет на свое место. В любом случае система выдачи работает», — заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» министр Правительства Москвы, глава ДИТ Эдуард Лысенко.

Накануне Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице заявил о том, что по состоянию на 10:00 утра 13 апреля было подано свыше 700 тыс. заявок на передвижения по городу, из которых было выдано 697 899 рабочих пропусков.

«Обращаем ваше внимание, что система оформления пропуска носит заявительный характер. Это сделано для удобства москвичей. Внесенные данные будут проверяться и в случае предоставления недостоверных данных пропуска будут аннулированы. Пропуск действует только при предъявлении паспорта. При несовпадении данных пропуск будет считаться недействительным. Также напоминаем про ответственность за предоставление недостоверных данных», — подчеркнули в оперштабе.

Известно, что 15 апреля наличие пропуска для передвижений по городу на любом виде транспорта за пределами собственного района станет обязательным для всех москвичей. Сообщается, что пропуск можно оформить и с помощью SMS-сообщения, и по телефону горячей линии, но именно сайт мэрии является приоритетным способом.

«К сожалению, виснет сейчас все, атаки неизбежны, к сожалению, но это все пройдет. Мы все это отобьем, форма абсолютно защищенная, и можно спокойно все заполнять. У нас есть время, не надо сейчас создавать ажиотаж и на 15 апреля всем в один момент все делать, сейчас пройдет пик, и спокойно все дооформят», — заявил Лысенко.

Как пояснили в оперштабе, обязательный пропускной режим с 15 апреля вводится в столице из-за большого числа нарушений режима самоизоляции. «3,5 млн горожан, которые не соблюдают режим самоизоляции, несут потенциальную угрозу заражения для 6-9 млн своих соседей, друзей, родных и близких», – говорится в сообщении властей.