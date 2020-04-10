«Каждые 20 лет»: Гейтс дал прогноз о пандемиях

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс обсудил с изданием Financial Times пандемию нового коронавируса, назвав ее одним из самых серьезных испытаний в жизни людей. По его словам, мировые лидеры могли бы сэкономить «триллионы долларов», если бы человечество было готово к вспышке болезни.

Реклама

Известно, что еще пять лет назад Гейтс спрогнозировал глобальную пандемию, подчеркнув, что мир не сможет справиться с ней без потерь. На момент публикации этого заявления бизнесмена в Африке бушевала лихорадка Эбола.

«То, что я узнал, открыло мне глаза. Какой бы ужасной ни была эта эпидемия, следующая может быть намного хуже. Мир просто не готов бороться с болезнью, — например, с особо заразным гриппом — которая очень быстро заражает большое количество людей. Из всех вещей, которые способны убить 10 млн человек или более, безусловно, наиболее вероятной является эпидемия», — рассказал Гейтс в 2015 году.

Теперь, когда его предсказание сбылось, филантроп пытается предположить, как изменится мир, когда вспышка COVID-2019 пойдет на спад. Корреспондент Financial Times поинтересовался у Гейтса, вернутся ли лидеры страны к краткосрочному планированию и отказу от инвестиций в предотвращение эпидемий, которые случаются раз в сто лет.

По мнению Билла Гейтса, после того, как новый коронавирус будет взят под контроль, многие страны определенно задумаются о том, как не допустить таких же потерь, как в 2020 году.

По словам бизнесмена, так как на этот раз пострадали в основном развитые, богатые страны, в отличие от вспышки Эбола, поразившей в основном Африку, можно ожидать принятия каких-то превентивных мер.

«У нас будет проводиться диагностика. У нас будут обширные антивирусные библиотеки. У нас будут вакцинные платформы. У нас будут системы раннего предупреждения. Стоимость всех этих вещей гораздо ниже по сравнению с тем, что мы и наша экономика переживает сейчас.

Теперь люди по-настоящему понимают, что приблизительно каждые 20 лет будет возникать вероятность того, что один из этих [вирусов] придет распространиться по миру, учитывая огромное количество путешественников.

И поэтому граждане ожидают, что правительства сделают это [превентивные меры] своим приоритетом. Скажем, они не будет стоить так дорого, как оборонный бюджет, но это тоже будет значимое вложение. Некоторые из этих инвестиций помогут медицинской работе в других областях. Платформа для вакцин, дешевая, быстрая диагностика — это то, что имеет ценность не только во время эпидемии», — заявил Билл Гейтс.

Филантроп подчеркнул, что уроки COVID-2019 будут хорошо усвоены политиками, но выразил сожаление, что для этого пришлось потерять большое количество человеческих жизней и огромное количество денежных средств, так как страны к 2020 году оказались абсолютно не готовы к пандемии.

Что касается экономической ситуации, то Гейтс выразил уверенность, что бизнес выдержит, но удар по нему будет очень серьезным.

«Больше всего достанется мировому ВВП. Может быть, во время Великой депрессии или в 1873 году [год Биржевого краха — «Газета.Ru»] было хуже, но при моей жизни это самый большой удар по экономике», — заключил бизнесмен.