Обратно в браузер: как коронавирус изменил интернет

Пользователям из США пришлось изменить свои привычки в сфере использования интернета в связи с пандемией коронавируса и карантинными мерами, сообщает New York Times со ссылкой на данные от SimilarWeb и Apptopia. Из-за самоизоляции многим людям пришлось активно использовать электронные устройства, чтобы оставаться на связи с близкими, учиться, работать и развлекаться, но при этом объем потребления контента через экран смартфона практически не изменился.

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Зато резко выросли просмотры сайтов через десктопные браузеры — это может быть вызвано тем, что, будучи дома, люди могут пользоваться стационарными компьютерами и ноутбуками с большей диагональю экрана.

Так, посещение веб-версии Facebook с конца января до конца марта текущего года увеличилось на 27%, Netflix — на 16%, а YouTube — на 15,3%.

Для сравнения, использование мобильных приложений этих сервисов во время пандемии увеличилось лишь на 1%, а у YouTube и вовсе упало на 4,5%. Из-за карантина люди больше не оказываются в ситуации, когда нужно срочно посмотреть ролик, а под рукой имеется лишь смартфон.

Из-за вынужденного социального дистанцирования многие американцы не имеют возможности пообщаться с близкими людьми вживую, из-за чего выросло пользование сервисами, предоставляющими услуги видеоконференций, а также соцсетями, объединяющими жителей одного района. Популярность приложения Google Duo увеличилась на 12,4%, сайта Nextdoor — на 73,3%, а сервиса Houseparty — на 79,4%.

Кроме того, исследователями отмечено резкое увеличение аудитории Zoom, Google Classroom, Google Hangouts и Microsoft Teams, которые помогают учебному и рабочему процессу.

NYT также обращает внимание на то, что увеличилась посещаемость крупных новостных порталов, которые общество традиционно считает надежными источниками информации — Washington Post, CNBC, Fox News и другие. Более популярными стали и веб-порталы локальных американских изданий.

А вот спортивные ресурсы переживают не лучшие времена. Так, аудитория сайта телеканала ESPN упала на 40,2% из-за того, что практически все крупные турниры и соревнования были отменены. Вместо спорта люди обратились к киберспорту — популярность видеоплатформы Twitch на фоне пандемии увеличилась на 19,7%.

Кроме того, стабильный рост показало и приложение TikTok — +15,4% с момента введения режима самоизоляции в США. Впрочем, как отмечает NYT, у TikTok все было хорошо и до пандемии. «Приятно наблюдать хоть какой-то островок стабильности во время кризиса», — заключило издание.

На текущий момент именно Соединенные Штаты являются страной, которая больше других пострадала от коронавируса. Там подтверждена 401 тыс. случаев заражения COVID-19, скончалось 13 тысяч человек с этим диагнозом. Накануне стало известно, что 7 апреля был зафиксирован антирекорд по количеству погибших за сутки — в течение 24 часов от новой инфекции умерло 1858 человек.