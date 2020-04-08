«Радикальное решение»: как выглядит геймпад для PlayStation 5

Компания Sony представила геймпад для PlayStation 5, который получил название DualSense. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Так, контроллер от Sony впервые получил двухцветный дизайн — он будет выпускаться в черно-белом оттенке. Пользователи социальных сетей предположили, что консоль PS5 будет иметь похожий внешний вид.

Sony reveals new DualSense Controller for PlayStation 5. (P.S. It doesn't need AA batteries) pic.twitter.com/jnnaImcfXP — HYPEBEAST (@HYPEBEAST) April 7, 2020

Что касается технологических новшеств, то курки L2 и R2 теперь могут распознавать силу нажатия, что улучшит пользовательский опыт в сфере тактильных ощущений. Также геймпад получил более современную виброотдачу, похожую на ту, что присутствует в современных смартфонах.

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Кнопка Share, присутствующая в геймпаде предыдущего поколения DualShock, исчезла — теперь ее функцию выполняет кнопка Create. Кроме того, у Create будет дополнительный функционал, о котором Sony расскажет позднее. Световая панель в новом контроллере была смещена и теперь располагается по бокам устройства.

В DualSense встроен микрофон для голосового чата и более удобного общения с сокомандниками. Подключаться к консоли и заряжаться геймпад будет по стандарту USB-C.

«DualSense — это наше самое радикальное решение. Мы тщательно изучили наши предыдущие контроллеры и осознали, что вместе с PS5 мы хотим сделать революционный прыжок в будущее. Новый геймпад, а также инновационные функции PS5 трансформируют гейминг в его нынешнем виде, а мы продолжим свою миссию по расширению горизонтов в игре. Хочу поблагодарить сообщество PlayStation за то, что были с нами все эти годы. Мы намерены выпустить PS5 к зиме. В скором времени мы предоставим больше информации о новой консоли, включая ее дизайн — это должно случиться в ближайшие месяцы», — заявил президент и генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан.

Пользователи Twitter в целом благосклонно отнеслись к внешнему виду DualSense, но не смогли не заметить, что Sony попыталась скопировать дизайн у ближайшего конкурента — Microsoft и его Xbox.

Xbox Series X Controller vs PS5 Controller (DualSense) pic.twitter.com/zLhXEMGNSK — Gaming INTEL | Leaks, Dataminers & News (@GamingINTELcom) April 7, 2020

Сообщается, что дизайн DualSense является окончательным. Стоимость геймпада пока неизвестна — ожидается, что она будет объявлена ближе к релизу PlayStation 5. Для сравнения, цена DualShock 4 сразу после выхода составляла $59,99.

В середине марта Sony провела небольшую презентацию, на которой раскрыла некоторые подробности о выходе PlayStation 5.

Так, внутри PS5 будет установлен восьмиядерный процессор AMD Zen 2 CPU с частотой 3,5 ГГц, а также графический процессор AMD RDNA 2 мощностью 10,28 терафлопс и с 36 вычислительными блоками. Оперативная память GDDR6 на 16 Гб обладает пропускной способностью 448 Гб в секунду.

Как и у конкурента в лице Xbox Series X, у PlayStation 5 появится твердотельный накопитель объемом 825 Гб, пропускная способность которого составит 5,5-9 Гб в секунду. Приставка также будет оснащена приводом 4K UHD Blu-Ray.

Основным преимуществом PlayStation 5, раскрытым в рамках презентации, стала максимально сниженная скорость загрузки игры. По словам главного инженера подразделения PlayStation Марка Церни, геймеры фактически забудут про загрузочные экраны, так как геймплей будет начинаться почти мгновенно. Инженером была озвучена цифра в загрузке 2 Гб данных за четверть секунды.