Сообщения неличного характера: WhatsApp ограничил пересылку

WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений, об этом говорится в официальном блоге мессенджера. Сервис ввел запрет на массовую рассылку пересылаемых сообщений — теперь сделать это можно будет только в один чат за раз. Таким образом компания намерена бороться с распространением дезинформации о пандемии нового коронавируса.

Речь идет о сообщениях с двумя стрелочками — эта пиктограмма показывает, что автором пересылаемого сообщения является не ваш собеседник, а кто-то другой.

«В прошлом году мы ознакомили пользователей с понятием часто пересылаемых сообщений. Такие сообщения помечаются символом в виде двойной стрелки. Этот символ означает, что пользователь, от которого вы получили это сообщение, не является его автором. Таким образом, эти сообщения носят менее личный характер, чем обычные сообщения в WhatsApp. Мы приняли решение ограничить пересылку таких сообщений», — сообщили в компании.

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В начале 2019 года WhatsApp уже вводил ограничения на одновременную рассылку пересылаемых сообщений, сократив количество чатов до пяти. Это позволило сократить объекты пересылок по всем мире на 25%. В компании надеются, что более жесткие меры в долгосрочной перспективе продемонстрируют еще более впечатляющие результаты.

«Пересылка сообщений – это плохо? Совсем не обязательно. Мы знаем, что многие пользователи пересылают полезную информацию, а также смешные видео, мемы, цитаты и молитвы, которым придают особое значение… Тем не менее, мы заметили, что количество случаев пересылки сообщений существенно возросло.

Многие пользователи обеспокоены этим фактом, поскольку это может способствовать распространению дезинформации.

Мы считаем, что распространение таких сообщений необходимо замедлить, чтобы WhatsApp и дальше оставался сервисом для личного общения», — говорится в блоге сервиса.

В компании добавили, что в условиях пандемии люди нуждаются в конфиденциальной общении больше, чем когда-либо, поэтому специалисты WhatsApp продолжат работать над обеспечением стабильной работы мессенджера.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp появился чат-бот, который предоставляет информацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о COVID-19. Этот канал называется WHO Health Alert. В нем приводится информация о том, как остановить распространение коронавируса, а также рекомендации относительно путешествий. Кроме того, в нем развенчиваются слухи и фейки об инфекции.

В конце марта ИБ-эксперты предупредили пользователей о том, что пароли WhatsApp, создаваемые юзером для двухфакторной аутентификации, хранятся на его устройстве в незашифрованном виде, а значит в теории могут быть использованы в мошеннических целях. Как оказалось, пользовательский ПИН-код хранился в виде текста в «песочнице» мессенджера — области, к которой у других приложений по умолчанию нет доступа. Тем не менее существует ряд исключений, когда все же можно попасть в «песочницу» и узнать пароль. Например, найти ПИН-код возможно у гаджетов на базе Android, если владелец имеет права root-доступа, которые предоставляют ему широкий ряд возможностей супер-администратора.