Нагрузка растет: сайты попросили снизить качество видео

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации попросило интернет-компании снизить разрешение видео для сохранения качества оказания услуг доступа в интернет. Об этом говорится в письме Минкомсвязи, подписанном главой ведомства Максутом Шадаевым.

В министерстве поясняют, что режим самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, существенно увеличил нагрузку на сеть.

«В связи с реализацией Указа [президента о введении ограничительным мер] и увеличением числа граждан, находящихся на самоизоляции, наблюдается существенный рост Интернет-трафика. Нагрузка на сеть связи по причине массового перехода абонентов на дистанционные методы работы и обучения, а также использования стриминговых сервисов имеет тенденцию к увеличению», — говорится в письме.

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Чтобы избежать внезапного «падения» сети, когда многие абоненты могут остаться без доступа в интернет, Минкомсвязи просит интернет-компании на время действия Указа ввести ряд ограничений, чтобы оптимизировать потребление контента россиянами. Прежде всего, необходимо отключить функцию автовоспроизведения звука и видео на веб-сайтах и приложениях.

Второй мерой является ограничение максимального уровеня качества воспроизведения видеоконтента на уровне 720 пикселей для мобильных приложений и 1080 пикселей при просмотре через веб-браузеры.

Шадаев попросил компании отчитаться о проделанной в этом отношении работе к 15 апреля 2020 года.

В начале текущей недели депутат фракции «Единая Россия» Антон Горелкин предложил операторам связи во время карантина давать приоритет трафику российских интернет-сервисов, а также тех международных сайтов, которые не были замечены в нарушении законодательства страны. По словам Горелкина, из-за режима самоизоляции в стране возник риск перегрузки сетей, что недопустимо при сложившихся обстоятельствах.

«В такой ситуации критически важно поддержать онлайн-сервисы, предоставляющие различные услуги в сфере онлайн-коммуникации (видео, аудио и иных форматов связи) и доставки, а также обеспечивающие досуг граждан в режиме самоизоляции», — говорится в письме депутата.

Горелкин подчеркнул, что несправедливо предоставлять одинаковые права для компаний, которые зарегистрированы в России и платят налоги в бюджет страны, и для компаний, которые уклоняются от выплат, поэтому было бы правильным предоставлять приоритет трафика для тех сервисов, которые не замечены в нарушении российского законодательства.

Комментируя инициативу Минкомсвязи по снижению качества видео для снижения нагрузки на сеть, Антон Горелкин в своем Telegram-канале назвал действия ведомства «логичными и своевременными».

«Примерно о том же я говорил в своем недавнем запросе — в период карантина нагрузка на сеть существенно возросла и продолжит расти. Здесь не надо быть Вангой, чтобы понять: выбор подкупает свой простотой — либо 100 миллионов наших граждан бесперебойно реализуют конституционное право на интернет, либо коллапс», — заявил депутат.