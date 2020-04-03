Презентация близко: Apple выбрала название дешевого iPhone

Портал 9to5Mac опубликовал новую информацию о грядущем бюджетном iPhone, включая утвержденное название, доступные цвета и размер внутренней памяти. Кроме того, по данным источников, презентация нового смартфона может состояться либо уже 3 апреля, либо в самое ближайшее время.

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Названия iPhone является чуть ли не самой охраняемой тайной Apple накануне презентации, поэтому бюджетная модель фигурировала в прессе в двух вариантах — как iPhone 9 и как iPhone SE 2.

Оказалось, что оба варианта были некорректны — если верить источнику, то новый смартфон получит название iPhone SE, как и у своего предшественника.

Чтобы их не путать к названию «новичка» будет добавляться год выпуска — 2020.

iPhone SE был впервые представлен публике в марте 2016 года. Он представлял собой корпус от iPhone 5s с камерой и процессором от iPhone 6s. Ожидается, что iPhone SE (2020) получит чип A13, который используется во флагманской линейке iPhone 11.

По данным 9to5Mac, iPhone SE (2020) будет представлен в трех цветах — белом, черном и красном. Что касается чехлов, то вариантов становится чуть больше — черный или белый силикон, красная, черная или темно-синяя кожа.

Объем внутренней памяти нового iPhone SE составит 64 ГБ, 128 ГБ, либо 256 ГБ.

Источник портала не смог уточнить, сколько будет стоить новый смартфон, но ранее аналитик Мин-Чи Куо утверждал, что цена базовой модели составит $399.

На текущий момент стоимость iPhone 8 равняется $449.

Предполагается, что iPhome SE (2020) получит дизайн «восьмерки». При этом аккумулятор внутри бюджетной модели будет держать заряд лучше, чем iPhone 8, благодаря отказу от энергозатратной функции 3D Touch.

Несмотря на то, что официальная дата релиза iPhone SE (2020) пока неизвестна, аналитики считают, что презентация может состояться до конца текущей недели. Накануне стало известно о том, что на складах одного из американских магазинов появились чехлы для iPhone 9, которые должны поступить в продажу 5 апреля, что также подтверждает слухи о скорой презентации.

Ранее Reuters сообщил о том, что спрос на продукцию Apple в текущем квартале сократится на 18% относительно аналогичного отчетного периода.

«Никто больше не говорит о том, что в Китае не хватает рабочей силы или материалов. Теперь всех интересует, сможет ли спрос в США и Европе поспевать [за производством]. Самое главное — спрос потребителей в США и Европе», — пояснил собеседник Reuters.

«Каждый день все так быстро меняется, что на текущий момент невозможно дать какой-либо внятный комментарий как о поставках, так и о спросе», — заявил представитель одного из подрядчиков Apple в Малайзии.