В погоне за трендами: YouTube запустит конкурента TikTok

YouTube собирается запустить собственную платформу для создания коротких видео с музыкой, который будет называться Shorts, сообщает портал The Information. Судя по всему, этот сервис будет копировать функционал популярного среди молодежи приложения TikTok. По данным источника, Shorts будет существовать внутри YouTube, не являясь отдельным сервисом.

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Слава TikTok не дает спокойно жить многим социальным сетям и онлайн-платформам. С момента запуска приложения в 2017 году TikTok компанией ByteDance стал местом сосредоточения интернет-культуры и мемов, благодаря своей высокой популярности среди молодежи.

На текущий момент количество скачиваний приложения превышает 2 млрд. За последние два года прирост аудитории в TikTok составил 125%.

Если Shorts действительно находится в разработке, то этот сервис может стать реальным конкурентом TikTok, благодаря огромной аудитории YouTube, который является самым популярным видеохостингом в мире. Учитывая тот факт, что YouTube обладает лицензией на большое количество музыкального контента, включая саундтреки, у потенциальных пользователей Shorts будет доступ к одной из самых больших библиотек с музыкой в интернете. Кроме того, YouTube не придется призывать пользователей установить новое приложение, а авторам с многомиллионной аудиторией не понадобится начинать с нуля — Shorts будет интегрирована в уже существующую систему. По слухам, сервис должен быть запущен к концу 2020 года.

Известно, что многие американские компании пытались создать «убийцу» TikTok, но это пока не удалось никому.

Наиболее близкой по уровню популярности была платформа Musical.ly, которую ByteDance купила в 2017 году и присоединила к TikTok.

В октябре 2019 года Wall Street Journal сообщал о том, что Google, являющийся владельцем YouTube, ведет переговоры по покупке конкурента TikTok под названием Firework. С тех пор о сделке не было ничего слышно. Вероятно, она была отозвана после того, как Google решил создать похожую платформу собственными силами.

В YouTube отказались подтвердить или опровергнуть разработку Shorts.

«Мы не комментируем слухи или спекуляции», — заявил официальный представитель видеохостинга.

В конце февраля 2020 года глава форума Стив Хаффман Reddit выступил с резкой критикой видеоприложения TikTok. По его словам, этот сервис является «паразитом», который активно шпионит за собственными пользователями, поэтому его установка грозит юзерам потерей личных данных.

«Может быть, я об этом пожалею… но я смотрю на это приложение [TikTok], и оно фундаментально паразитическое, оно постоянно подслушивает, технология фингерпринтинга в нем [сбора информации — «Газеты.Ru»] абсолютно ужасающая. Я не могу заставить себя установить такое приложение к себе на смартфон», — заявил глава Reddit.