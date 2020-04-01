Осталось две недели: названа дата выхода бюджетного iPhone

Компания Apple планирует выпустить бюджетный iPhone, который журналисты прозвали iPhone 9, уже 15 апреля. Об этом сообщил блогер Джон Проссер со ссылкой на источники в компании.

«По результатам вчерашнего закрытого собрания Apple решила готовиться к апрельскому релизу. Предварительные даты — презентация 15 апреля, старт продаж 22 апреля. Не забудьте — у нас тут пандемия, так что все может измениться. Скрестим пальцы», — заявил Проссер в своем Twitter-аккаунте.

iPhone 9 update



Per an internal meeting yesterday, Apple is now preparing for an April release.



Tentative dates:

- Announcement on April 15

- Shipments on April 22



Keep in mind: we're in the middle of a pandemic, and things could change.



Fingers crossed pic.twitter.com/egz8UWXd9F — Jon Prosser (@jon_prosser) March 31, 2020

Накануне стало известно о том, что на складах одного из американских магазинов появились чехлы для iPhone 9, которые должны поступить в продажу 5 апреля.

Учитывая этот факт, а также прогнозы Проссера, не исключено, что новый iPhone действительно будет представлен уже в этом месяце.

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Ранее сообщалось о том, что Apple планирует выпустить не один, а сразу два бюджетных смартфона, так как в коде операционной системы iOS 14 было обнаружено упоминание некоего iPhone 9 Plus. Диагональ его LCD-экрана составит 5,5 дюйма, а iPhone 9 — 4,7 дюйма. Оба смартфона будут работать на базе процессора A13 Bionic — такой же чип используется в iPhone 11 и iPhone 11 Pro.

У смартфона сохранится кнопка «Домой», а также сканер отпечатка пальца Touch ID. Владельцы iPhone 9 и iPhone 9 Plus смогут воспользоваться функциями Apple Pay и Express Transit, которые являются недоступными для некоторых старых моделей. Кроме того, у новых гаджетов будет возможность сканировать NFC-метки. Ранее сообщалось, что iPhone 9 будет поддерживать беспроводную зарядку, а также гаджет оснастят разъемом Lightning.

Если верить аналитику Мин-Чи Куо, модель с экраном в 4,7 дюйма обойдется пользователю в $399.

Объем памяти составит либо 64 Гб, либо 128 Гб. При этом iPhone 9 будет представлен в сером, серебристом или красном цвете.

Стоит отметить, что названия iPhone 9 и iPhone 9 Plus официально не утверждены Apple и могут впоследствии измениться. Некоторые СМИ называют этот смартфон iPhone SE 2 — по аналогии с iPhone SE, который вышел в продажу в 2016 году.

Изначально презентация iPhone 9 должна была состояться в марте, но из-за эпидемии коронавируса была перенесена на более поздний срок. Сообщается, что традиционное сентябрьское мероприятие Apple тоже может быть перенесено из-за пандемии. По словам источника внутри компании, на текущий момент наблюдается резкое снижение спроса на гаджеты, поэтому компания не хочет рисковать продажами новой линейки.

Кроме того, осенью 2020 года бренд должен представить свой первый смартфон с поддержкой технологии 5G, поэтому его запуск должен состояться в наиболее благоприятный период.

В феврале Apple отозвала свой первоначальный финансовый прогноз на текущий квартал, не предоставив обновленные цифры. Известно, что с начала 2020 года стоимость акций компании упала более чем на 15%.