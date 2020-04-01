«Дадим телефоны, если нужно»: как власти проследят за больными

Глава Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко в эфире радио «Эхо Москвы» рассказал подробности о новом мобильном приложении, призванном следить за зараженными новым коронавирусом в столице.

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Тестовая версия приложения под названием «Социальный мониторинг» была некоторое время доступна для скачивания в Google Play, но на момент написания заметки пропала из магазина.

Лысенко заявил о том, что официальный запуск приложения назначен на 2 апреля.

Это приложение будут устанавливать на телефон те люди, у которых будет диагностирован коронавирус, но которые могут выбрать пребывание на дому вместо больницы из-за отсутствия тяжелых симптомов. Таким образом, с помощью приложения будет осуществляться контроль за соблюдением режима карантина.

При этом для тех граждан, у которых нет смартфонов, чтобы установить приложение, будут временно предоставляться мобильные устройства с предустановленным сервисом.

Как отметил Лысенко, все собранные приложением персональные данные о пользователях, будут храниться на территории России.

Что касается жителей Москвы, которые должны соблюдать режим самоизоляции, то для них будет создано другое приложение с QR-кодом, в который будет зашифрована личная информация о пользователе.

По словам главы ДИТ, город технически готов к внедрению этой системы, но она будет развернута после принятия соответствующего акта правительства Москвы.

После регистрации пользователя на портале мэра Москвы и заполнения анкеты ему будет предоставлен сгенерированный QR-код, которым можно будет пользоваться как в распечатанном виде, так и в электронном — на дисплее смартфона. Для тех, у кого нет технической возможности зарегистрироваться и получить код, будет предусмотрена «горячая линия», в рамках которой операторы будут генерировать этот код в режиме онлайн и диктовать цифры.

Ожидается, что QR-код будет гарантировать право выхода человека на улицу с той или иной целью. При этом код якобы будет необходимо предъявлять по запросу сотрудникам правоохранительных органов. Тем не менее, точных инструкций насчет использования этого приложения пока нет, поэтому Лысенко предложил дождаться соответствующего акта от правительства города.

Известно, что в ряде регионов России также будут введены спецпропуска для выхода на улицу. Так, например, в Татарстане для получения разрешения жителям необходимо отправить SMS-сообщение с указанием своих паспортных данных, а также целью выхода из дома. После этого на смартфон придет код разрешения со сроком действия пропуска. Отмечается, что для покупки продуктов или выгула домашних животных получение спецпропуска не требуется.

На текущий момент в России зарегистрировано 2777 заболевших новым коронавирусом. Всего выздоровели 190 человек, погибли — 24 человека. Наибольшее количество зараженных находится в Москве — 1880 человек.