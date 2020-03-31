«Время выбирать»: депутат предложил урезать трафик Facebook

Депутат «Единой России» Антон Горелкин предложил обязать провайдеров связи ввести приоритезацию трафика для отечественных интернет-компаний, а также международных компаний, являющихся налоговыми резидентами в РФ, на время карантина из-за эпидемии коронавируса. Письма с предложением на имя главы ФАС Игоря Артемьева и министра связи Максута Шадаева Горелкин опубликовал в своем Telegram-канале.

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Как следует из документа, самоизоляция граждан России привела к росту нагрузки на сетевую инфраструктуру, увеличив риск перегрузки.

«В такой ситуации критически важно поддержать онлайн-сервисы, предоставляющие различные услуги в сфере онлайн-коммуникации (видео, аудио и иных форматов связи) и доставки, а также обеспечивающие досуг граждан в режиме самоизоляции», — говорится в письме депутата.

Горелкин подчеркнул, что несправедливо предоставлять одинаковые права для компаний, которые зарегистрированы в России и платят налоги в бюджет страны, и для компаний, которые уклоняются от выплат, поэтому было бы правильным предоставлять приоритет трафика для тех сервисов, которые не замечены в нарушении российского законодательства.

Известно, что ряд популярных социальных сетей, в том числе Twitter и Facebook, не всегда выполняют требования российских властей. Так, например, в феврале 2020 года Московский суд оштрафовал эти компании на 4 млн рублей за отказ перенести личные данные россиян на территорию РФ.

Административные дела против Facebook и Twitter были возбуждены Роскомнадзором 31 января 2020 года. После вступления в силу закона «О персональных данных» в сентябре 2015 года интернет-компании обязаны хранить данные граждан РФ на российских серверах. Однако американские компании эти требования законодательства проигнорировали.

Также в своем Telegram-канале Антон Горелкин пояснил необходимость мер, которые обозначил в своем письме. По его словам, он не имеет ничего против Facebook и Twitter, но так как они продолжают игнорировать российское законодательство, то и Россия им «ничего не должна».

«Такое сейчас время: приходится выбирать, о ком заботиться — о своих или о чужих. Я предлагаю сосредоточиться на сохранении высокой пропускной способности российской сетевой инфраструктуры. Для нашей общей пользы, комфорта и спокойствия», — заявил депутат.

Горелкин предложил создать список ресурсов, согласно которому провайдеры связи будут приоритезировать трафик. По мнению депутата, в этот список должны войти ресурсы, работающие в сфере соцзащиты, официальные информационные ресурсы штаба по борьбе с инфекцией, отечественные сайты, предоставляющие услуги в сфере онлайн-коммуникаций, доставки и досуга граждан в режиме самоизоляции, а также иностранные IT-компании, которые имеют представительства в России, соблюдают законы и платят налоги.

«Коллеги, я буду очень рад, если наша сеть выдержит, не подойдет к пределу пропускной способности, и тогда вообще никакие ограничения не понадобятся. Но если, все же, перегрузка случится, нам надо знать, как действовать», — подытожил автор инициативы.