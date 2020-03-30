«Большинство дома»: «Яндекс» запустил рейтинг самоизоляции

На главной странице «Яндекса» появился так называемый «индекс самоизоляции», оценивающий эффективность соблюдения карантинных мер жителями разных городов.

Реклама

Как заявили в «Яндексе», самоизоляция является одной из важнейших мер при эпидемии. Чтобы оценить, насколько хорошо россияне соблюдают предписанные им меры, был создан специальный индекс — от 0 до 5.

Ноль в данном случае демонстрирует плохой уровень самоизоляции, соответствующий загруженности улиц в час пик обычного дня. Уровень «пять» является наивысшей оценкой, означающей, что в городе тихо, как ночью.

«Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», — говорится на странице, посвященной новому индексу.

Если верить статистике за субботу 28 марта, то индекс самоизоляции в городах-миллионерах страны в среднем составил 3 балла и находится в «желтой зоне». При этом все будние дни пока остаются в «красной зоне», означая невысокий уровень самоизоляции.

close Яндекс

«Большие города с разной скоростью переходят на жизнь в изоляции. Для сравнения мы добавили на график крупнейшие города России и несколько столиц ближнего зарубежья», — сообщили в компании.

На момент написания заметки уровень самоизоляции в Москве составлял 3,1. «Большинство людей дома. И вы оставайтесь», — рекомендует сервис.

В «Яндексе» заявили, что статистические данные будут обновляться каждый день. При этом виджет с индексом самоизоляции уже можно увидеть в «Яндекс.Картах» для городов с населением свыше 100 тыс. человек, но в скором времени он будет доступен и для городов с населением от 50 тыс. человек.

Ранее в «Яндексе» рассказали, как изменилась загруженность московских дорог из-за коронавируса. Так, на прошедшей неделе уровень пробок поднялся выше шести баллов лишь один раз.

Кроме того, водители стали чаще платить за бензин через «Яндекс.Навигатор», не покидая машину.

Сообщается, что на неделе с 16 по 22 марта количество маршрутов проезда на общественном транспорте сократилось на 25% относительно предыдущей.

С 30 марта в Москве введен режим самоизоляции — жители столицы могут выйти на улицу, только чтобы купить продукты и лекарства, поехать на работу или выгулять домашнее животное. При этом мэр города Сергей Собянин предупредил, что информационные системы контроля за соблюдением самоизоляции могут заработать в столице уже к концу недели.

«В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль», — заявил Собянин.

Он уточнил, что домашний режим самоизоляции не ограничивает права граждан приезжать в Москву или уезжать из города.