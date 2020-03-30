Заводы работают, но спроса нет: что ждет Apple из-за эпидемии

После того как в Китае была зафиксирована вспышка нового коронавируса, каникулы для работников заводов в стране в связи с китайским Новым годом были продлены на две недели. Это привело к тому, что график поставок смартфонов, в том числе и iPhone от компании Apple, в другие страны мира был сдвинут из-за остановки производства. Тогда представитель TF Securities Мин-Чи Куо заявил, что объем поставок iPhone снизится на 10% — ведь практически все производство Apple расположено на территории Китая.

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Спустя два месяца КНР удалось установить контроль над распространением заболевания, и китайское производство возобновилось. Однако как сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, проблемы Apple не закончились — из-за распространения COVID-2019 по всему миру снизился спрос на электронику, что может негативным образом отразиться на доходах компании.

Источник утверждает, что в текущем квартале количество заказов Apple упадет на 18% по сравнению с прошлым годом.

Помимо прочего, производство новых моделей с 5G, которые должны увидеть свет в сентябре 2020 года, находится под угрозой переноса.

«Никто больше не говорит о том, что в Китае не хватает рабочей силы или материалов. Теперь всех интересует, сможет ли спрос в США и Европе поспевать [за производством]. Самое главное — спрос потребителей в США и Европе», — пояснил собеседник Reuters.

Один из подрядчиков Apple, занимающийся производством дисплеев, уточнил, что план на текущий год включал в себя 70 млн экранов для iPhone, но скорее всего он будет пересмотрен в пользу 58 млн единиц, что на 17% ниже первоначального прогноза. Кроме того, в компании планируется сокращение сотрудников, которые занимаются сборкой дисплеев.

«Каждый день все так быстро меняется, что на текущий момент невозможно дать какой-либо внятный комментарий как о поставках, так и о спросе», — подчеркнул представитель одного из подрядчиков Apple в Малайзии.

Покупатели в США пока не могут однозначно ответить на вопрос, готовы ли они тратить на электронику такое же количество денег, как до пандемии. Согласно результатам опроса Civis Analytics, который проходил 18-20 марта, более половины респондентов не планируют снижать свои расходы на смартфоны, если пандемия будет взята под контроль в ближайшие несколько недель.

Однако в случае, если ситуация с коронавирусом ухудшится, треть опрошенных сообщили, что не планирует тратить средства на гаджеты в тех же объемах, что и раньше.

В феврале Apple отозвала свой первоначальный финансовый прогноз на текущий квартал, не предоставив новые цифры.

Известно, что с начала 2020 года стоимость акций компании упала более чем на 15%.

Аналитик Fubon Research Артур Ляо предполагает, что поставки iPhone в первом квартале текущего года составят 35 млн единиц, что на 17% ниже относительно 41 млн единиц в прошлом году. Прогноз на общее количество поставок в 2020 году был также снижен с 204 млн единиц до 198 млн единиц.

Ранее появилась информация о том, что Apple может отложить запуск нового iPhone с технологией 5G, назначенный на сентябрь, из-за глобальной пандемии. Сообщалось, что в компании обсуждается перспектива переноса традиционной сентябрьской презентации на более поздний срок.

«Даже если забыть про цепочку поставок, Apple переживает, что сложившаяся ситуация повлияет на желание потребителей покупать новые телефоны, что приведет к слабой реакции на первый iPhone с 5G. А первый в истории iPhone с 5G должен быть хитом», — заявил источник, принимавший участие в одной из дискуссий внутри компании.