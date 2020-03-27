Зараженные склады: Amazon скрывал информацию о больных

По данным The Verge, некоторые сотрудники сортировочного пункта Amazon под названием DTW5 узнали о первых зараженных коллегах из социальных сетей. Лишь когда они вышли на работу после выходных и открыто спросили HR-отдел об заболевших, руководство подтвердило, что на объекте действительно работали инфицированные COVID-19.

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Как рассказала одна из сотрудниц DTW5 Бобби Джонсон, до того момента, как отдел кадров под давлением подтвердил факт наличия коронавируса у некоторых работников, она сама и ее коллеги продолжали ходить на работу, ни о чем не подозревая. На прошлой неделе у сына Джонсон, который страдает от астмы, начались проблемы с дыханием, а уже на этой неделе у младшей дочери появился сухой кашель. Джонсон полагает, что она могла стать бессимптомным носителем вируса, а потому решила остаться дома за свой счет, чтобы присмотреть на детьми и не распространять инфекцию.

«Они должны были закрыть объект и полностью его продезинфицировать, прежде чем пускать нас внутрь. Кроме того, они должны были позвонить каждому сотруднику, потому что мы могли столкнуться с зараженными где угодно. На кону не только наши жизни, но и жизни наших близких», — заявила Бобби Джонсон.

В HR-отделе сообщили обеспокоенным сотрудникам, что пять рабочих, которые контактировали с зараженными, были уведомлены о возможных рисках, но эти меры являются недостаточными. Дело в том, что кладовщики за свой рабочий день перемещаются в разные части объекта, посещают общие комнаты отдыха и туалеты, поэтому невозможно точно сказать, с кем успел пересечься заразившийся коронавирусом в рамках одного склада.

«И вот уже прошла неделя, как я могла контактировать с зараженными, с тех пор я была на работе трижды и целых три дня могла дышать на других людей. Вот так все и выходит из-под контроля», — сообщила другая сотрудница Amazon Келли Макинтош-Батлер.

Работники DTW5 также отметили, что слышали, как коллеги кашляют, чихают и проявляют другие симптомы COVID-19 на своих рабочих местах, но перед входом на склад даже не проводятся температурные скрининги. Некоторые решили самоизолироваться, заподозрив у себя вирус, но в целом работа продолжается в обычном режиме.

При этом у Amazon есть все технические средства, чтобы направлять уведомления и прозванивать сотрудников.

Когда весь штат Калифорния закрылся на карантин, всем работникам местных складов пришли сообщения о том, что бизнес Amazon является жизненно важным для городов, а потому все должны выйти на работу как обычно.

«Вы можете позвонить нам, чтобы сказать, что нам нужно выйти на работу, но никто не смог позвонить и рассказать, что у нас на работе есть зараженные?» — возмущается Бобби Джонсон.

Свыше 1,5 тыс. сотрудников Amazon подписали петицию, призывая руководство усилить меры безопасности, предоставить оплачиваемый больничный всем заболевшим, вне зависимости от диагноза, а также закрыть те объекты, на которых были обнаружены заразившиеся COVID-19. Тем не менее, учитывая высокий спрос на интернет-торговлю в условиях карантина, маловероятно, что богатейший человек планеты и генеральный директор Amazon Джефф Безос добровольно откажется от дополнительной прибыли.