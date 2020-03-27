Новый Mass Effect: BioWare продолжит популярную франшизу

Компания BioWare ищет новых сотрудников, чтобы начать разработку продолжения одной из своих «самых престижных франшиз». Об этом свидетельствуют новые вакансии, опубликованные на официальном сайте материнской компании Electronic Arts.

В частности разработчик находится в поисках технического директора для роли главы группы, которая и займется «следующим крупным тайтлом» BioWare.

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Никаких подсказок касательно того, о какой именно «престижной» франшизе идет речь, не дается.

BioWare знаменита как минимум несколькими популярными RPG-проектами, имеющими несколько частей. К ним относятся Baldur's Gate, Star Wars, Dragon Age и Mass Effect, два последних можно назвать культовыми. При этом о работе над Dragon Age 4 стало известно еще в 2018 году — тогда же вышел тизер-трейлер новой игры, призванной стать продолжением Inquisition. Этот факт подарил многим фанатам студии надежду, что следующим проектом BioWare станет новая часть Mass Effect.

It would be pretty interesting if the Next Bioware Game Announcement is a Post Mass Effect 3 follow up.



Pls pic.twitter.com/oecGhHAO3r — Jamie Moran (@JamieMoranUK) March 27, 2020

Первая часть Mass Effect вышла в 2007 году. Сюжет игры разворачивается в XXII веке, когда человечество освоило технологии сверхсветовых полетов и вышло на контакт с другими цивилизациями, которые относительно мирно сосуществуют в космосе. Игрок примеряет на себя роль капитана Шепарда, которому вместе с напарниками необходимо спасти мир от глобальной угрозы в лице разумных машин, которых называют Жнецами.

В 2010 и 2012 годах вышли две игры-продолжения — Mass Effect 2 и Mass Effect 3, которые завершили историю капитана Шепарда. Несмотря на то что трилогия имеет законченную форму, в 2017 году BioWare решили обновить франшизу и выпустили игру Mass Effect: Andromeda, действие которой разворачивается в той же вселенной, но при этом ее сюжет никак не связан с оригинальной игрой.

В отличие от трилогии, которая имеет большое количество наград и признание публики, Mass Effect: Andromeda ждали низкие оценки критиков, обративших внимание на крайне неудачную лицевую анимацию персонажей, слабый сюжет и некачественную оптимизацию.

Для сравнения, если Mass Effect 3 получила от портала IGN оценку 9,5 балла из 10 возможных, то Mass Effect: Andromeda удалось заработать лишь 7,7 балла.

Не исключено, что выходом новой части Mass Effect компания BioWare попытается реабилитироваться за Andromeda, которая в итоге вышла не совсем такой, как того хотели фанаты. Пока неизвестно, собирается ли разработчик продолжать историю последней части или это будет совершенно новая игра в том же сеттинге — остается ждать лишь официальных комментариев от компании, которые могут появиться в самом скором времени.

Ранее стало известно, что польская студия CD PROJEKT Red может заняться новой частью франшизы «Ведьмак» сразу после релиза Cyberpunk 2077, который был перенесен на сентябрь 2020 года. Как заявил президент компании Адам Кичински, все проекты, которые студия планирует делать в будущем, будут относиться либо к вселенной «Ведьмака», либо к вселенной Cyberpunk.