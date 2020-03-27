Педофилы на дому: как срывают школьные видеоуроки

Школа в Норвегии перестала использовать популярное приложение для видеоконференций Whereby после того, как в чате класса появился голый человек, сообщает TechCrunch со ссылкой на телевидение страны.

Неизвестный мужчина, подключившись к конференции, адрес которой он подобрал вручную, разделся на глазах у нескольких несовершеннолетних детей.

Продакт-менеджер Whereby Ингрид Дегегаард принесла свои извинения пострадавшим, добавив, что в последнее время зафиксировано несколько подобных случаев, когда взрослые люди намеренно ищут видеоконференции со школьниками, которые вынуждены обучаться удаленно из-за коронавируса.

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Количество зараженных во всем мире превысило 500 тыс. человек, и около 80% населения мира в той или иной форме находятся на карантине, чтобы сдержать распространение инфекции. Многие сотрудники частных компаний работают из дома, используя популярные приложения для видеосвязи, например Zoom.

Тем не менее, как показал случай в норвежской школе, эти сервисы могут нести в себе риски. В 2019 году ИБ-эксперты рассказали TechCrunch, что злоумышленники могут перебирать идентификаторы конференций и таким образом подключаться к любым чатам в Zoom или Webex, а затем прослушивать их.

Как сообщает Mashable,

существует и другой вид хулиганства, связанный с Zoom, который получил название «зумбомбинг» — это намеренный спам чужого чата с помощью порнороликов.

Эта проблема стала настолько распространенной, что администрации сервиса пришлось выпустить статью, которая посвящена защитным мерам, которые можно принять, чтобы в ваш чат не попали незнакомцы и злоумышленники. Как оказалось, без специальных настроек любой человек, имеющий ссылку для подключения, может войти в конференцию без приглашения. Учитывая, что многие пользователи публикуют эти ссылки в своих аккаунтах в социальных сетях, приглашая друзей присоединиться, неудивительно, что эти чаты могут стать целью кибератак.

Чтобы в ваш чат в Zoom не вошел незваный гость с порнографическими роликами, необходимо использовать функцию «Комната ожидания».

«Комната ожидания позволяет хозяину чата контролировать, кто может присоединиться. Как владелец конференции вы можете пропускать участников по одному либо допустить всех сразу», — объяснили в Zoom.

В качестве дополнительной меры безопасности администрация предложила ограничить возможность участников делиться с кем-либо контентом, который они получают в рамках конференции. В настройках сервиса можно найти функцию, которая запрещает гостям ретранслировать чат третьим лицам, — это право сохраняет за собой только администратор.

Кроме того, чат можно защитить с помощью пароля, что максимально ограничит вероятность того, что к нему подключится посторонний человек.