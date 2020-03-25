«Не думал, что жизнь станет игрой»: в Plague Inc. появится новый режим

В мобильном симуляторе Plague Inc. появится новый режим, в котором игроку предстоит спасти мир от пандемии, сообщает The Verge.

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Разработчики игры пояснили, что новый режим потребует от пользователя принятия ряда мер по сдерживанию вируса, включая улучшение систем здравоохранения, введение карантина и социального дистанцирования, а также закрытия мест общественного пользования. Это дополнение создается совместно с ведущими экспертами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и другими специалистами в сфере эпидемиологии.

Сообщается, что режим будет доступен всем игрокам на бесплатной основе.

Кроме того, создатель Plague Inc. Джеймс Вон объявил о том, что от лица всех игроков пожертвовал $250 тыс. в Коалицию за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, CEPI) и в специальный фонд ВОЗ, посвященный новому коронавирусу.

«Восемь лет назад я даже представить не мог, что реальный мир будет напоминать Plague Inc., а большое количество игроков будут играть в Plague Inc., чтобы справиться с последствиями настоящей пандемии. Мы с гордостью сообщаем, что поддержали ВОЗ и CEPI финансово, так как они активно работают, чтобы создать вакцину против COVID-2019», — рассказал Вон.

Как отметил генеральный директор CEPI Ричард Хатчетт, игры всегда играли важную роль в повышении информированности населения в трудные времена.

«Только благодаря согласованным действиям при участии частного сектора в сотрудничестве с правительствами и благотворительными организациями, а также объединению ресурсов и опыта мы можем надеяться на остановку таких эпидемиологических угроз», — заявил Хатчетт.

Plague Inc. была выпущена в 2012 году. В основном режиме этого симулятора пользователь получает контроль над вирусом, добавляет ему новые характеристики и мутации, чтобы в конечном итоге заразить и уничтожить все живое на планете.

В конце января текущего года появилась информация о том, что Plague Inc. переживает вторую волну популярности из-за вспышки коронавируса в китайском Ухане. На тот момент игра занимала первое место среди платных приложений в AppStore в Китае и еще 55 странах мира. При этом рост ежедневных доходов Plague Inc. составил 275%, увеличившись с $16 тыс. до $60 тыс.

«Лучший способ избавиться от страха — взглянуть ему прямо в лицо», — так объяснил популярность игры один из пользователей китайской социальной сети Weibo.

Известно, что это не первый резкий всплеск популярности Plague Inc. В 2014 году количество установок симулятора выросло во время эпидемии лихорадки Эбола в Западной Африке, которая унесла жизни 11 тыс. человек.

«Это первый раз за всю историю мобильных игр, когда событие в реальном мире повлияло на статистику продаж, — заявил тогда Джеймс Вон в интервью порталу Polygon. — Людям любопытно, и они хотят знать больше об инфекционных заболеваниях. Plague Inc. может им помочь, так как четко дает понять, насколько опасными могут быть такие вирусы».

В конце февраля появилась информация, что App Store удалил Plague Inc., сделав ее недоступной для китайских пользователей. Как сообщили в Apple, на игру поступила жалоба за «контент, являющийся противозаконным в Китае».