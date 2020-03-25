Дуров проиграл: в США запретили выпуск криптовалюты Telegram

Окружной судья П. Кевин Кастел из Южного округа Нью-Йорка удовлетворил прошение Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, запретив выпуск криптовалюты Gram, за которой стоит генеральный директор Telegram и создатель социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров.

Суд постановил, что у SEC есть доказательства того, что Telegram занимался реализацией незарегистрированных ценных бумаг в 2018 году, продав токены Gram на сумму около $2 млрд.

«Мы считаем, что SEC значительно продвинулась в доказательстве того, что ряд действий Telegram, включая продажу 2,9 млрд единиц Gram 175 покупателям на сумму $1,7 млрд, является частью более крупной схемы, чтобы впоследствии распространить эти токены на вторичном рынке», — говорится в постановлении суда.

Реклама

Также судья заявил о том, что в рамках этой схемы перепродажа Gram на вторичном рынке расценивается как реализация ценных бумаг без предварительной регистрации, а значит компания Telegram нарушила закон.

«Ходатайство SEC против Telegram удовлетворено. Это еще не court decision (решение суда). Но вероятность выиграть дело теперь около 0%, SEC вряд ли будет договариваться, теперь все вопросы о том, какими будут ограничения, будет ли возврат и какие штрафы. Павлу и команде сил и терпения, а инвесторам — понимания», — написал в своем Telegram-канале представитель TON Community Foundation Федор Скуратов.

В середине октября 2019 года стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США добилась временного запрета на запуск криптовалюты Gram и блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). Обе компании, которые стоят за развитием этих проектов, зарегистрированы на имя Павла Дурова, владельца Telegram.

«Наши чрезвычайные действия направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы утверждаем, были проданы незаконно», — заявила сопредседатель отдела правоприменения SEC Стефани Авакян.

Как отметил регулятор, проданные компанией токены должны были перейти в собственность покупателей не позднее 31 октября — к этой дате покупатели и сам Telegram смогли бы совершать операции с миллиардами токенов на американском рынке.

В самом начале октября прошлого года инвесторам пришло письмо от TON, в котором говорилось, что для получения Gram те должны до 16 октября предоставить Telegram сгенерерованные в ходе сделок ключи. Эти операции SEC посчитала незаконными ввиду того, что выпуск Gram не зарегистрирован как эмиссия ценных бумаг в соответствии с законом от 1933 года.

В Telegram требовали признать претензии SEC неправомерными — компания не стала регистрировать Gram в качестве ценной бумаги, потому что он ей не является.

«Gram все еще не существует, но, в случае его появления, он будет представлять собой валюту и/или товар, а не ценные бумаги в соответствии с федеральными законами о ценных бумагах», — говорилось в ходатайстве компании.

Однако, прошение было отклонено, и суд встал на сторону Комиссии. В январе текущего года американский суд провел дистанционный допрос Павла Дурова, который в тот момент находился в Дубае.