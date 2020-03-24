«Купил ИВЛ у коммунистов»: Маска обвинили в сговоре с Китаем

Губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом заявил о том, что глава Tesla и SpaceX Илон Маск передал штату свыше 1 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких для больных коронавирусом, сообщает Business Insider.

«Несколько дней назад я говорил вам, что Маск доставит тысячу аппаратов ИВЛ на этой неделе. Они прибыли в Лос-Анджелес… Благодаря героическим усилиям», — заявил Ньюсом во время пресс-конференции.

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На прошлой неделе несколько пользователей Twitter обратились к Маску с призывом перепрофилировать все принадлежащие ему заводы, настроив их на выпуск дыхательных аппаратов для американцев. Миллиардер согласился начать производство устройств для ИВЛ и даже заявил о том, что собирается доставить первый заказ уже на этой неделе. Кроме того, в своем твите от 20 марта он сообщил, что его компании «работают над аппаратами».

Однако впоследствии оказалось, что то оборудование, которое Маск передал штату Калифорния, не было произведено на заводах миллиардера — эти аппараты были куплены в Китае.

Yup, China had an oversupply, so we bought 1255 FDA-approved ResMed, Philips & Medtronic ventilators on Friday night & airshipped them to LA. If you want a free ventilator installed, please let us know! — Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2020

«Да, у Китая был избыток, поэтому мы купили 1255 аппаратов ResMed, Philips и Medtronic в пятницу и отправили их самолетом в Лос-Анджелес. Если вам тоже нужен бесплатный аппарат ИВЛ, обращайтесь!» — заявил предприниматель в своем Twitter.

Несмотря на то, что Маск выполнил свое обещание и доставил аппараты в срок, многие пользователи остались недовольны тем, что миллиардер фактически обманул всех, когда заявил о том, что его фабрики уже начали выпускать устройства ИВЛ.

Кроме того, многие юзеры остались недовольны тем, что аппараты были закуплены именно у Китая.

«Аппараты ИВЛ у нас пока еще не выпускают. Мистер Маск наверняка купил их у Коммунистической партии Китая, с которой он, очевидно, в сговоре», — заявил пользователь @JordanWells33.

«Мне кажется, вы пытаетесь сказать, что эти аппараты ИВЛ являются коммунистами», — иронизирует @SteveHamel16.

Несколько других пользователей задали Маску вопрос, остается ли в силе его обещание наладить выпуск дыхательных аппаратов на своих заводах, но миллиардер пока оставил их без ответа.

Кое-кто также напомнил бизнесмену, что еще пару недель назад он называл шумиху вокруг коронавируса «глупостью», но этот твит Маск тоже проигнорировал.

На прошлой неделе стало известно, что руководство Tesla полностью прекратило производство на фабрике в калифорнийском Фремонте.

Таким образом компания подчинилась местным властям, которые постановили закрыть любое производство, не относящееся к категории «жизненно необходимых».

«В последние несколько дней мы провели встречи с местными, государственными и федеральными чиновниками. Мы следовали и продолжаем следовать всем юридическим указаниям и правилам безопасности в отношении операций на наших объектах, и оценили указание федерального правительства продолжать работу. Но, несмотря на принятие всех известных мер предосторожности в отношении здоровья, производство в определенных местах вызывало ряд проблем для наших сотрудников, их семей и наших поставщиков», — говорится в официальном заявлении Tesla. Известно, что завод компании в Нью-Йорке также временно сократит объемы производства. На момент написания заметки фабрика Tesla в Неваде продолжает работу в обычном режиме.