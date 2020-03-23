Такого падения еще не было: рухнули продажи смартфонов

Аналитики компании Strategy Analytics подсчитали, что в феврале 2020 года из-за пандемии коронавируса был зафиксирован крупнейший спад продаж смартфонов за всю историю с момента изобретения этих гаджетов, сообщает портал 9to5Mac.

Отгрузки гаджетов упали на 38%, составив лишь 61,8 млн единиц против 99,2 млн единиц в аналогичный период прошлого года.

«Мировые поставки смартфонов упали на 38% с 99,2 млн устройств в феврале 2019 года до 61,8 млн устройств в феврале 2020 года. Спрос на смартфоны в Азии в прошлом месяце упал из-за вспышки COVID-19, и это привело к сокращению поставок по всему миру. Некоторые азиатские фабрики не могли производить смартфоны, в то время как многие потребители не могли или не хотели посещать розничные магазины и покупать новые устройства», — заявила директор Strategy Analytics Линда Суи.

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«В феврале 2020 года случилось крупнейшее падение в истории мирового рынка смартфонов. Спрос и предложение на смартфоны упали в Китае и во всей Азии, а также замедлились в остальном мире. Это период, который индустрия смартфонов хотела бы забыть», — прокомментировал исполнительный директор компании Нил Моустон.

«Несмотря на предварительные признаки восстановления [показателей] в Китае, мы ожидаем, что глобальные поставки смартфонов в целом останутся слабыми в течение марта 2020 года.

Коронавирус распространился на Европу, Северную Америку и другие регионы; сотни миллионов потребителей оказались на карантине, а потому не могут или не хотят покупать новые гаджеты.

В ближайшие недели всей индустрии придется работать усерднее, чем когда-либо, чтобы поднять продажи, например, устраивая быстрые распродажи, предоставляя щедрые скидки или комплектуя смартфоны другими продуктами, например, смарт-часами», — считает старший аналитик Strategy Analytics Йивен Ву.

Пока эксперты еще не подсчитали, как пострадали от последствий пандемии конкретные бренды, но известно, что Samsung, представивший в феврале свою флагманскую линейку S20, сообщил о медленных продажах новых моделей.

Что же касается Apple, то «яблоко» уже предупредило инвесторов, что финансовые показатели компании не впишутся в предоставленный ранее прогноз.

Кроме того, Apple ожидает перебоев с поставками iPhone, а потому на прошлой неделе запретила онлайн-продажу более чем двух устройств одной модели в одни руки.

Несмотря на то что спрос на гаджеты очевидно снизился, на прошлой неделе Apple представила два новых продукта — обновленный iPad Pro и MacBook Air. Обычно компания устраивала крупную презентацию с большим количеством гостей, но на этот раз ей пришлось обойтись скромным пресс-релизом. Аналитик Бен Вуд заявил «Би-би-си», что это был «первый раз, когда Apple представила высококлассный продукт без какой-либо шумихи».