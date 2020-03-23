«Не хочу видеть отчеты»: Apple нервирует карантинных сидельцев

В условиях карантина и самоизоляции смартфон и другие электронные устройства стали самыми надежными и распространенными способами связи с внешним миром. Как оказалось, необходимость оставаться дома и избегать личных встреч сильно повлияла на общее количество минут, которые пользователи проводят «в телефоне».

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Компания Apple входит в число тех брендов, которые заботятся о «цифровом здоровье» своих пользователей и внедрили соответствующую функцию в свои смартфоны. Так, владельцы iPhone каждую неделю получают отчет «Weekly Screen Time Report», в котором приводится статистика о том, сколько времени потратил человек в том или ином приложении. Кроме того, компания считает, насколько пользователь увеличил или уменьшил потребление мобильного контента по сравнению с предыдущей неделей.

Самоизоляция оказалась действенным методом по борьбе с распространением вируса, но отрицательным образом сказалась на количестве времени, которое пользователи проводят в своих смартфонах.

Как сообщает Mashable, многие владельцы iPhone пожаловались на то, что привычные еженедельные отчеты от Apple являются «очень грубыми» в сложившейся ситуации.

Компания указала на то, что многие пользователи показывают признаки зависимости от своих устройств из-за того, что количество минут, проведенных в смартфоне, резко увеличилось за последние пару недель карантина.

«Мой iPhone: время, проведенное в смартфоне, увеличилось на 68% на этой неделе. Я: да не может быть!» — с неприкрытым сарказмом комментирует ситуацию пользователь Twitter @MariahKnits.

«Не хочу слушать, как Apple рассказывает о том, как она помогает с коронавирусом — я хочу, чтобы Apple больше не присылала мне свои отчеты об «экранном времени», — пишет @jillboard.

Другие пользователи выразили сожаление в связи с тем, что им приходится так много использовать свой гаджет.

«Ух. Мое «экранное время» увеличилось вдвое по сравнению с периодом двухнедельной давности — до того, как коронавирус перевернул жизнь вверх дном. Неудивительно, что мои большие пальцы болят. Буду стараться исправить это на этой неделе», — заявила @AvsAngelsChick.

«Мое «экранное время» на этой неделе ставит рекорды», — соглашается @RealTimShady42, добавив хэштег #INeedSocialMediaDistancing [#НужноДистанцироватьсяОтСоцсетей].

Mashable провел опрос в Twitter среди своих читателей, чтобы выяснить, чье еще цифровое здоровье оказалось под угрозой.

Weekly iPhone Screen Time reports are in. After the first week of coronavirus stay-at-home orders in some cities and social distancing efforts nationwide, did your average screen time go up? — Mashable (@mashable) March 22, 2020

Как оказалось, 25% пользователей не заметили, как карантин отразился на времени, которое они проводят в смартфоне. Еще столько же отметили, что их «экранное время» выросло на 50%.

28% опрошенных подтвердили, что время, которое они проводят в телефоне выросло на 50-100%, а 22% констатировали, что практически вся их жизнь теперь проходит внутри iPhone — потребление мобильного контента среди них выросло больше чем на 100%.