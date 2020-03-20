Не больше двух в одни руки: Apple ограничила продажи гаджетов

Apple ввела ограничения на покупку своих гаджетов онлайн, сообщает CNBC. Теперь в официальном магазине компании, в том числе российском, нельзя приобрести больше двух смартфонов одной модели.

Ограничения распространяются на iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Max.

Лимит на покупку также коснулся нового iPad Pro, наушников AirPods Pro и некоторых других устройств. Покупатель все еще может заказать три или больше iPhone при условии, что в корзине будут находиться разные модели — например, два XR и один 11 Max.

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Эта мера наглядно демонстрирует, какой эффект эпидемия коронавируса оказывает на производство и поставки Apple. В феврале компания опубликовала заявление для инвесторов, в котором заявила об ограничении поставок iPhone из-за временной приостановки производства в Китае, где располагаются основные заводы по сборке.

«Несмотря на то, что фабрики наших партнеров расположены за пределами провинции Хубэй и уже начали возвращаться к нормальной работе, они входят в обычный ритм медленнее, чем это ожидалось», — говорится в письме купертиновцев от 17 февраля 2020 года.

Существуют вполне законные причины для покупки более двух iPhone за один раз — так делают, например, тестировщики программного обеспечения, или люди с большими семьями, но иногда массовыми скупками гаджетов занимаются так называемые «серые продавцы», которые намереваются получить прибыль в тех регионах, где iPhone официально не продается, либо его нет в наличии из-за дефицита.

Известно, что Apple уже накладывала ограничения на продажу гаджетов в 2007 году с выпуском первого iPhone — тогда «яблоко» пыталось ограничить попытки перепродаж нового устройства.

Руководство компании отказалось давать комментарии, но на официальном сайте Apple можно найти упоминание того, что бренд вправе устанавливать свои лимиты: «Из-за высокого спроса или перебоев снабжения Apple может ограничить количество продуктов, доступных для покупки. Поверьте, мы производим их так быстро, как это возможно».

На этой неделе стало известно, что в коде операционной системы iOS 14 было обнаружено упоминание некоего iPhone 9 Plus, что дало основания верить в том, что в скором времени Apple планирует выпустить не один, а сразу два бюджетных смартфона.

Ранее компания заявила о своих планах выпустить недорогой iPhone, который станет преемником iPhone SE.

По неподтвержденным данным он будет носить название iPhone 9 или iPhone SE2.

По слухам, оба смартфона будут работать на базе процессора A13 Bionic — такой же чип используется в iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Этот факт должен привлечь аудиторию Apple, которая все еще пользуется моделями iPhone 6 и iPhone 7, так как не готова тратить деньги на флагманские модели. Также сообщается, что у новых моделей сохранится кнопка «Домой», а также сканер отпечатка пальца Touch ID. Изначально презентация условного iPhone 9 была запланирована на март 2020 года, но была перенесена из-за эпидемии коронавируса.