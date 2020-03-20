Маск проиграл: Tesla закрывает заводы из-за пандемии

Руководство Tesla объявила о полном прекращении производства на фабрике в калифорнийском Фремонте, начиная с 23 марта, сообщает Business Insider. Таким образом компания подчинилась местным властям, которые постановили закрыть любое производство, не относящееся к категории «жизненно необходимых».

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«В последние несколько дней мы провели встречи с местными, государственными и федеральными чиновниками. Мы следовали и продолжаем следовать всем юридическим указаниям и правилам безопасности в отношении операций на наших объектах, и оценили указание федерального правительства продолжать работу. Но, несмотря на принятие всех известных мер предосторожности в отношении здоровья, производство в определенных местах вызывало ряд проблем для наших сотрудников, их семей и наших поставщиков», — говорится в официальном заявлении Tesla.

Известно, что в нескольких округах залива Сан-Франциско был объявлен режим «shelter in place» [рус. «оставайтесь в укрытии»], что означает остановку всех предприятий, не обеспечивающих жизнеспособность городов.

Кроме того, завод Tesla в Нью-Йорке также временно сократит объемы производства.

«Наш завод в Нью-Йорке также временно приостановит производство, за исключением тех деталей и материалов, которые необходимы для обслуживания, поддержания инфраструктуры и критических цепочек поставок. Работа других наших объектов будет продолжена, включая фабрику в Неваде», — заявил производитель, добавив, что обеспечит «бесконтактную доставку» автомобилей для своих клиентов, чтобы защитить их от возможного заражения.

Сообщается, что ранее в Северной Америке закрыли свои заводы General Motors, Ford, Fiat Chrysler Automobiles, Honda, Nissan, Toyota, Volkswagen и Hyundai. Фабрики Mercedes и BMW пока работают в обычном режиме.

На фабрике Tesla в Фремонте за последний квартал 2019 года было произведено свыше 100 тыс. электрокаров.

Это означает, что за несколько недель карантина останутся не собранными около 30-40 тыс. автомобилей. Это не очень хорошие новости для компании Илона Маска, которая в 2020 году пообещала нарастить производство до 400 тыс. транспортных средств.

Однако подстраховать калифорнийцев сможет фабрика Tesla в Шанхае, которая возобновляет производство после 10 недель карантина из-за вспышки эпидемии коронавируса в Китае, так что прогноз компании пострадает не так значительно, как мог бы.

Руководство Tesla отметило, что у компании есть около $8,5 млрд наличных и еще $3 млрд она может получить в кредит, и этой суммы будет достаточно, чтобы «пережить времена неопределенности».

Тем не менее, многим клиентам Tesla придется ожидать доставку своего электромобиля чуть дольше обычного, что не лучшим образом скажется на продажах.

Ранее генеральный директор Tesla Илон Маск назвал панику из-за коронавируса «глупостью», заявив о том, что она приносит больше вреда, чем сам патоген. Он добавил, что массовая истерия из-за COVID-2019 может обернуться нехваткой медицинских товаров и лекарств для тех, кому они действительно нужны, так как люди бросятся их скупать «про запас».