PlayStation 5: Sony раскрыла характеристики

Компания Sony впервые представила характеристики своей новой консоли PlayStation 5, релиз которой предварительно запланирован на конец 2020 года, сообщает портал The Verge.

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Внутри PS5 будет установлен восьмиядерный процессор AMD Zen 2 CPU с частотой 3,5 ГГц, а также графический процессор AMD RDNA 2 мощностью 10,28 терафлопс и 36 вычислительными блоками. Оперативная память GDDR6 на 16 Гб обладает пропускной способностью 448 Гб в секунду.

Как и у конкурента в лице Xbox Series X, у PlayStation 5 появится твердотельный накопитель объемом 825 Гб, пропускная способность которого составит 5,5-9 Гб в секунду.

Приставка также будет оснащена приводом 4K UHD Blu-Ray.

Основным преимуществом PlayStation 5, раскрытым в рамках презентации, стала максимально сниженная скорость загрузки игры. По словам главного инженера подразделения PlayStation Марка Церни, геймеры фактически забудут про загрузочные экраны, так как геймплей будет начинаться почти мгновенно. Инженером была озвучена цифра в загрузке 2 Гб данных за четверть секунды.

Ранее пользователям уже показывали ролик-сравнение, в котором игра Spider-Man загрузила уровень за несколько десятых секунды против восьми секунд у консоли предыдущего поколения PlayStation 4.

На этой неделе компания Microsoft также рассказала подробности о своей новой консоли Xbox Series X. Так, приставка получит процессор AMD Zen 2 CPU с 8 ядрами частотой 3,8 ГГц каждое, а также графический процессор AMD RDNA 2 производительностью 12 терафлопс и 52 вычислительными блоками с частотой 1,825 ГГц каждый.

Нетрудно заметить, что консоль от Sony проигрывает новому Xbox по ключевым характеристикам — количеству вычислительных блоков, терафлопс и скорости чтения диска.

Кроме того, если после презентации Xbox на YouTube можно было найти большое количество положительных комментариев, возвещающих, что у Microsoft «наконец-таки получилось», то после мероприятия от Sony социальные сети остались не очень довольны.

Пользователи жаловались на то, что им неинтересно слушать Марка Церни, поскольку им неинтересны терафлопс и гигагерцы — эта информация предназначена для разработчиков и инвесторов. Кое-кто выразил недовольство, что смотрел видео около 20 минут и понял лишь то, что игры теперь загружаются побыстрее.

Один из комментаторов был максимально критичен и заявил, что презентация PlayStation 5 «хуже коронавируса».

That PS5 reveal is worst than coronavirus #ps5 — Mr. (@MrQuantumPhysic) March 18, 2020

Ожидается, что выход обеих конкурирующих консолей состоится в конце 2020 года, но эта дата может быть перенесена из-за эпидемии COVID-2019, так как и PlayStation 5, и Xbox Series X собираются в Китае. Кроме того, пока оба производителя не объявили стоимость новых устройств, что станет для многих пользователей ключевым фактором для покупки или отказа от покупки приставки.