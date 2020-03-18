«Скользкий прецедент»: Израиль разрешил слежку за зараженными

Правительство Израиля официально разрешило спецслужбам отслеживать мобильный трафик граждан, которые могут быть заражены коронавирусом, передает «Би-би-си».

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Новые полномочия позволят принудительно отправлять людей на карантин, а также отправлять сообщения с предупреждениями о возможной опасности. Временные правила были приняты во время вечернего заседания кабинета министров без одобрения парламента.

Подробностей того, как именно будет осуществляться «кибермониторинг», пока нет, но очевидно, что собранные со смартфона данные будут передаваться в израильскую службу контрразведки Шин-бет, а затем — представителям системы здравоохранения страны.

Как только будет установлено, что тот или иной человек может быть инфицирован коронавирусом, министерство здравоохранения сможет отслеживать его местоположение и проверять, соблюдает ли он карантин. Кроме того, оно получит возможность предупредить всех, кто находится в контакте с зараженным, о возможных рисках для здоровья.

Власти страны утверждают, что принятые меры помогут спасти жизни. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что это решение поддерживает баланс между необходимостью защитить людей и соблюдением их гражданских прав. Тем не менее

Ассоциация за гражданские права в Израиле назвала эти меры «опасным и скользким прецедентом».

Как правило, отслеживание мобильного трафика используется лишь при проведении контртеррористических операций, но теперь стало частью повседневной жизни граждан страны. Граждане страны уже привыкли к выполнению специальных требований правительства, если речь идет о террористической угрозе. Однако в данном случае имеется в виду угроза общественному здоровью, а на момент написания заметки в Израиле зафиксировано лишь чуть больше 300 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Интересно, что в Южной Корее, которая является одной из наиболее пострадавших от эпидемии стран (свыше 8 тыс. зараженных), похожие меры были публично раскритикованы гражданами, некоторые из которых лишились приватности. Дело в том, что корейцам отправлялись сообщения с текстом следующего содержания: «Коронавирус подтвердился у женщины 60 лет. Узнай, в каких местах она успела побывать до госпитализации».

Далее любой желающий мог увидеть список учреждений и мест досуга, которые посетила пациентка.

Это привело к тому, что в стране было раскрыто несколько романов на стороне — люди обнаруживали, что заразившиеся партнеры изменяли им, проследив их историю геолокации.

Кроме того, в Китае уже проводится массовый эксперимент по использованию мобильной системы для определения зараженных пациентов. Граждан заставляют устанавливать на свои смартфоны программу, которая назначает им цветовой код — зеленый, желтый или красный — в зависимости от их состояния здоровья. Зеленый код позволяет жителю свободно ездить по стране. Желтый означает, что пользователя могут обязать остаться дома на неделю, а красный предусматривает двухнедельный карантин.

В городе Ханчжоу, который стал пилотной зоной для Alipay Health Code, практически невозможно передвигаться, не показывая свой код специальному сотруднику, например на входе в метро.

Эта система несовершенна — некоторые китайцы получили «красный код», не имея никаких симптомов, и теперь не знают, как от него избавиться и покинуть карантин.