400 миллионов юзеров: Huawei AppGallery вошел в тройку лидеров

Магазин приложений Huawei AppGallery вошел в тройку мировых лидеров, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании. За два года работы число активных ежемесячных пользователей официального стора Huawei достигло 400 млн. AppGallery установлен на гаджетах свыше 600 млн жителей из 170 стран мира.

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Сообщается, что с момента запуска в апреле 2018 года у AppGallery появилось большое количество партнеров.

В магазин уже загружены приложения от 1,3 млн разработчиков, в которые постепенно интегрируется все больше сервисов Huawei для обеспечения лучшего пользовательского опыта.

Известно, что компания планирует вложить в поддержку разработчиков свыше $1 млрд.

Магазин приложений AppGallery стал одним из мировых лидеров за счет нескольких ключевых особенностей. Прежде всего, речь идет о проверке приложений перед размещением, которая проходит в четыре стадии.

Перед публикацией приложения тестировщики Huawei устанавливают подлинность указанных разработчиком данных, его реального имени, сканируют приложение на наличие ошибок, уязвимостей, бэкдоров и проводят анализ условий платных сервисов и их отмены.

После того как приложение попадает в AppGallery, алгоритмы магазина автоматически выявляют и блокируют неправомерные действия со стороны приложений, например скрытый доступ к отдельным службам, прослушку или тайное создание скриншотов экрана.

Кроме того, для своего магазина приложений Huawei использует искусственный интеллект. Это обеспечивает тройную защиту для биометрических данных, которые загружает пользователь. Данные хранятся в самом устройстве юзера, а не в облаке, что исключает утечку с серверов в результате хакерских атак и кибермошеннических схем. Для того чтобы персональная информация пользователя была в безопасности, используется защищенное пространство в процессоре, которое называется TEE [Trusted Execution Environment].

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Память TTE изолирована от операционной системы устройства, поэтому любое приложение, которое захочет получить доступ к секретным данным, встретит сопротивление со стороны специальных защитных механизмов. Сообщается, что эти механизмы TTE обладают самым высоким стандартом безопасности среди мобильных операционных систем — CC EAL 5+.

Помимо прочего, TTE не предоставляет сторонним приложениям никакую информацию, а наоборот, запрашивает ее у них, сравнивая то, что было введено в систему, и то, что хранится внутри защищенного пространства.

В AppGallery также есть важная функция, которая пригодится пользователям с детьми. С помощью родительского контроля можно ограничить загрузку тех приложений, возрастной рейтинг которых не соответствует возрасту ребенка. Функция надежно защищается паролем, и родители могут быть абсолютно уверены, что их сын или дочь не увидят тот контент, который пока им видеть рано.

Наконец, отличительной особенностью AppGalery является центр подарков — раздел с привилегиями для владельцев устройств Huawei. При регистрации учетной записи каждый пользователь Huawei автоматически получает доступ к центру подарков, в котором представлены скидки и бонусы популярных сервисов и магазинов. Этот раздел регулярно обновляется и пополняется актуальными предложениями.